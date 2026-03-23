Miguel Casado 23 MAR 2026 - 10:21h.

Los blancos se llevaron el segundo derbi liguero de la temporada

Gonzalo Miró expone un punto positivo para el Atlético tras la derrota en el Bernabéu: "Pasa porque el Madrid siga a cuatro puntos"

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Tras el 3-2 del derbi ante el Atlético de Madrid este finde, Álvaro Arbeloa ha completado un 'tridente' que pocos pensaban que podía lograr: derrotar a José Mouinho, Pep Guardiola y Diego Pablo Simeone en apenas un mes y medio. El técnico salmantino ha devuelto la ilusión al madridismo después de una primera mitad de temporada algo gris. Todo ello pese a su mal arranque en Chamartín y la plaga de bajas que ha afectado al equipo.

La entrada en juego de la cantera ha resultado clave en el cambio de chip del equipo del Bernabéu y con Thiago Pitarch asentado en el once titular, parece que el resto de jugadores se ha contagiado de su energía.

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Arbeloa ha conseguido reconectar a todos los futbolistas para la causa. O a casi todos, pues en las últimas semanas no ha podido contar con Jude Bellingham y Kylian Mbappé por lesión y el equipo no lo ha notado lo más mínimo. De hecho, al conjunto blanco le ha ido muy bien, aunque la vuelta de dos de las grandes estrellas de la plantilla debería mejorar aún más la situación.

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El '5' y el '10' son las dos piezas que faltan por 'enchufar'. Y ahora llegará el momento de encajarlas en el once, pues a nadie se le pasa por la cabeza que dos futbolistas como ellos no entren en el esquema titular. Brahim ha suplido con buen juego a Mbappé y Pitarch ha dado otro aire al Real Madrid en el centro del campo, pero... ¡Sienta tú a Kyki y a Bellingham!

Vinicius, además, ha dado un paso -gigante- hacia adelante. Se ha echado el equipo a la espalda en varios de los últimos choques y ahora, sin duda, es el jugador referencia del equipo. El '7' lidera el barco de Arbeloa, en el que parece que, a diferencia de lo que ocurría con Xabi Alonso, no falta nadie del vestuario.

Mou, Pep y el Cholo, víctimas de Álvaro Arbeloa

Si a finales de enero nos cuentan que el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que venía de caer eliminado en Copa ante el Albacete y se quedaba fuera del top-8 de Champions tras perder en Lisboa con gol del portero rival, iba a estar a estas alturas como está, no nos lo hubiésemos creído.

El conjunto de Chamartín ha encadenado semanas muy buenas. Con las únicas manchas de las derrotas ante Osasuna y Getafe -que le costaron el liderato de LALIGA, todo hay que decirlo-, los madrileños han dado la vuelta a la situación y tres referentes de los banquillos han sido buenos testigos de ello.

José Mourinho fue la primera víctima en caer. Arbeloa le dejó fuera de la Champions en el playoff previo a octavos de final, ronda en la que le tocó al City. Pep, entonces, no pudo hacer nada ante 'AA'. 3-0 en la ida y 1-2 en la vuelta. Guardiola, también fuera de la UCL. Y este domingo le tocó al Cholo. En el primer derbi ante Arbeloa, que completó un 'triplete' para recordar y ya fija en Flick -en mayo- su próximo objetivo.