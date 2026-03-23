Saray Calzada 23 MAR 2026 - 09:37h.

Ester Expósito estuvo en uno de los palcos VIP junto a su amigo Sergio Momo viendo a Mbappé en el derbi

Sale a la luz cómo se conocieron Kylian Mbappé y Ester Expósito

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El Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid en uno de esos partidos que marcan la temporada. El escenario fue el Santiago Bernabéu y hubo algún que otro rostro conocido que no se quisieron perder el derbi. Uno de ellos fue Ester Expósito. En las últimas semanas se ha hablado mucho de ella y Kylian Mbappé. Coincidieron en París mientras él se recuperaba de una lesión y fueron varios los planes que hicieron juntos. Regresaron en el mismo avión a Madrid y desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos, pero la actriz no quiso perderse la reaparición de su chico en el Santiago Bernabéu.

El francés no fue titular ante el Atleti, pero salió en el segundo tiempo y jugó algo más de 20 minutos. Se le nota que todavía no está en su mejor nivel porque apenas pudo interferir en el juego del equipo, aunque hizo un movimiento clave en el gol de Vinicius que fue el que dio la victoria al equipo blanco.

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Las imágenes de Ester Expósito en el Bernabéu

Ester Expósito vio todo esto desde uno de los palcos VIP junto a su amigo y actor, Sergio Momo. Para algunos que la actriz estuviera viendo el partido en el campo es otro gesto que confirma la relación. De momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto, pero parece evidente que hay algo más que una amistad.

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En París estuvieron haciendo varios planes juntos. Fueron a una bolera, cenaron enfrente de la Torre Eiffeld y se les vio llegar al mismo hotel. También el día que regresaron a Madrid salieron del mismo lugar. Ester Expósito estaba dentro del coche cuando el delantero del Real Madrid entró. De ahí cogieron un avión privado y aterrizaron en Madrid poco después. Con esta nueva reaparición se vuelve a hablar de su romance.