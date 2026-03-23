Diego Páez de Roque Madrid, 23 MAR 2026 - 09:17h.

Fede Valverde fue expulsado con roja directa y se expone a varios partidos de sanción

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El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid se saldó con una victoria del equipo blanco, que sigue metiendo presión al FC Barcelona en LALIGA. El encuentro dejó hasta 5 goles, algunos de gran nivel como el de Nahuel Molina o el segundo de Vinicius Jr, pero también varias jugadas polémicas.

Por parte del Atlético de Madrid, se reclamó un posible penalti de Dani Carvajal a Marcos Llorente en los primeros minutos del encuentro. En cuanto al Real Madrid, protestaron la roja de Fede Valverde tras una dura entrada sobre Álex Baena.

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Tras el choque, la sanción del centrocampista uruguayo es la mayor preocupación en el club de Chamartín. El acta arbitral escrita por Munuera Montero puede dar pistas sobre cuántos partidos le caerán.

"En el minuto 77 el jugador (8) VALVERDE DIPETTA, FEDERICO SANTIAGO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", dicta el escrito. La clave es "sin estar a distancia de ser jugado", pues el castigo a Fede Valverde podría aumentar hasta dos encuentros, perdiéndose así la visita a Son Moix y el choque contra el Girona en el Santiago Bernabéu.

Aun así, se espera que el Real Madrid recurra la sanción cuando se conozca con exactitud, intentando que quede en nada para así no perder uno de los jugadores más importantes para Álvaro Arbeloa.

Las explicaciones de Munuera Montero por la roja a Fede Valverde

El momento en el que Munuera Montero mostró la cartulina roja a Fede Valverde, se formó un ambiente de incertidumbre y quejas por parte de los jugadores del club blanco. Tanto los futbolistas como Álvaro Arbeloa protestaron la decisión, por lo que el colegiado se mostró muy claro con ellos.

Se acercó al mediocentro para explicarle el motivo de su expulsión, e hizo lo propio con Álvaro Arbeloa. "Escúchame un segundo y luego me preguntas. ¿Puedo hablar yo? No juega balón. Va por detrás, no juega balón y la única intención es derribarlo con fuerza excesiva", le dijo el trencillas al técnico blanco.