Fran Fuentes 25 MAR 2026 - 11:26h.

El club intenta dilucidar quién es el perfil indicado para reforzar la medular

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Aunque el Real Madrid está muy focalizado en acabar bien la temporada, vivo en la UEFA Champions League y tratando de esperar el fallo del FC Barcelona para asaltar el liderato de LALIGA, ya están planificando la próxima temporada. Y es que nombres como Nico Schlotterbeck o el lateral Achraf Hakimi del PSG se han monitorizado, pero la conversación más importante es la del centrocampista. En este sentido, habrá una incorporación que ya está muy clara: la de un mediocentro de corte creativo. Eso sí, aún falta por determinar el nombre elegido.

En este sentido, según informa Fabrizio Romano, en el club se está discutiendo internamente el nombre a por el que se van a lanzar para paliar los problemas del centro del campo madridista. Se estudian nombres como Kees Smit, aunque su juventud es un contra, mientras que se valora una inversión importante para afrontar la incorporación de un nombre más contrastado en el panorama internacional.

Son muchos los nombres que han salido a la palestra en los últimos meses. Vitinha descartó salir del Paris Saint-Germain y no firmará por el Real Madrid, mientras que Enzo Fernández descartó que existieran negociaciones con el club blanco. Sin embargo, que aún no se hayan dado las conversaciones no significa que no se vayan a establecer contactos. Aún tienen que evaluarse los nombres y tomarse la decisión, pero la discusión se está manteniendo en las últimas semanas.

Del mismo modo, tampoco se descartan salidas en los próximos meses en la posición. Y es que se considera que nombres como Eduardo Camavinga o Dani Ceballos se han estancado y que ya no tendrían un futuro claro en el Real Madrid. Más aún tras la irrupción de Thiago Pitarch, a quien se le augura un futuro importante en el Real Madrid y en quien se confía como nuevo proyecto y referente de cantera del club.