Pablo Sánchez 26 MAR 2026 - 08:20h.

Los motivos que alejan el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid: "Algo se rompió entre ellos"

Contrato con el City hasta junio de 2027

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Una de las prioridades del Real Madrid el próximo verano es firmar un mediocentro de corte creativo. El club, tras dos años obviando esta tarea, la decidido de acometer este fichaje está tomada. En la agenda, varios nombres y algunos favoritos como el de Vitinha o Rodri Hernández. Este último, desde la concentración con España, no hace ascos al interés merengue.

Que Rodri Hernández es muy del gusto de la dirección deportiva del Madrid no es algo nuevo. Esta opción ya se ha analizado en anteriores ocasiones y su firma ha rondado el Santiago Bernabéu en más de una ocasión. Pese a que en alguna ocasión hemos comentado que se trata de un jugador que no entra en la línea del club, lo cierto es que su incorporación podría estar más cerca de lo que parece.

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El propio Rodri no afea este interés. Durante una charla con RadioEstadio Noche en su concentración con España, el mediocentro del Manchester City afirmó que sería muy difícil decirle que no a un equipo como el Madrid. "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo".

Una prioridad en la casa blanca

El fichaje de Rodri se ha convertido en cuestión de estado. El Real Madrid desea al futbolista e incluso ya habló de cifras, con un precio de salida que rondaría los 50 millones de euros. De los cambios que se produzcan en el cuadro británico durante el verano también puede depender el futuro de un Rodri al que solo le queda un año de contrato por delante. La salida o la continuidad de Guardiola también podría ser la llave de la operación, así como el estado físico en el que se encuentre el mediocentro.