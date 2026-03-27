Ancelotti, de risas y charla con los jugadores del Real Madrid tras el Brasil - Francia

Saray Calzada 27 MAR 2026 - 09:42h.

Ancelotti congregó a todos los jugadores del Madrid tras el Brasil - Francia

Raphinha da el susto con Brasil, lesión en el muslo y sustituido al descanso

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Última ventana de las selecciones antes del Mundial del próximo verano.Entre los partidos oficiales que se iban a disputar estaba la Finalissima entre Argentina y España, pero se tuvo que suspender por la guerra en Oriente Medio. Estamos viendo los últimos amistosos antes del campeonato y ensayos de lo que podría ser una final. Brasil y Francia se midieron en un duelo en donde los franceses salieron victoriosos con un gran Mbappé. Tras el encuentro, Ancelotti consiguió congregar en el césped a los jugadores del Real Madrid de una y otra selección.

Una imagen que recuerda a tiempos pasados en el equipo blanco. Si algo caracteriza al italiano es el trato cercano que tiene con sus jugadores y eso se pudo ver en imágenes como las que dejaron tras el Brasil - Francia. Vinicius, Mbappé, Camavinga y Endrick rodearon al técnico que estuvieron de charlas y risas.

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Ancelotti los conoce bien a todos y ahora ha tenido a los jugadores franceses de rivales. En la previa, el italiano sabía cuál de todos ellos era el más peligroso. "Fue bonito trabajar con ellos, me acuerdo del periodo en que estuvimos juntos, con Mbappé también, que marcó muchos goles el año pasado", comentó en la previa al partido contra Francia.

En el partido pudo comprobar lo peligroso que era el delantero francés. Kylian parece haber dejado atrás las molestias en la rodilla y dejó uno de sus goles más característicos. Galopada al espacio entre los defensores y definición con vaselina para superar la portero.

El delantero francés ha protagonizado una polémica en los últimos días por su lesión en la rodilla. Primero se dijo que se habían equivocado en el diagnóstico y por eso se fue a Francia y él salió en la previa de este partido para desmentirlo. Mbappé quiere hacer olvidar todo esto a golpe de golazos.