Fran Fuentes 27 MAR 2026 - 00:33h.

El delantero galo se exhibió con su selección y puso sobre la mesa su candidatura al Mundial

Cañizares no exime de culpa a Mbappé sobre la polémica en el Real Madrid por su lesión de rodilla: "Tienes que ser muy tonto"

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La polémica en torno a la lesión de Kylian Mbappé no cesa. Ahora, pese a todo el revuelo, el delantero francés se ha lucido con la selección de Francia en su partido amistoso frente a la Brasil de Vinicius Júnior y de Carlo Ancelotti. El rendimiento del astro galo ha sido fundamental para sellar un meritorio triunfo por un gol a dos y mostrar la candidatura de les bleus a ganar el Mundial. En este sentido, su víctima ha sido la de su compañero de equipo y su antiguo entrenador en el Real Madrid, dejando atrás cualquier atisbo de molestia, y siendo sustituido casi en el minuto 70.

Y es que el 10 ya había avisado que estaba recuperado por completo de su lesión de rodilla y hoy fue el mejor sobre el césped del Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston. De este modo, desequilibró el encuentro en el minuto 31 con una definición magistral, picando el balón ante la media salida de Ederson (de lo peor hoy de la Canarinha), aprovechando un pase al espacio de Dembélé.

Por su parte, Brasil tiró la primera mitad y solo despertó en la segunda, que jugó con un hombre más tras la expulsión de Upamecano por derribar a Wesley cuando enfilaba solo el área francesa. No lo aprovechó. Incluso en inferioridad, 'Les Bleus' volvieron a anotar por medio de Ekitiké en el minuto 65. Bremer recortó distancias para la Canarinha a quince del final al rematar una pelota suelta dentro del área. Para empeorar la situación, Raphinha se retiró con molestias musculares en el descanso.

Mbappé y Vinicius intercambiaron camisetas tras el Brasil-Francia

Pese a todo, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior se fundieron en un abrazo al término del encuentro. Los dos astros del Real Madrid se intercambiaron las camisetas, deseándose suerte en el próximo partido de sus respectivas selecciones y citándose en Valdebebas al regreso de la fecha FIFA. Y es que en el club blanco queda el momento decisivo de la temporada, con partidos cruciales por delante como El Clásico de la segunda vuelta o la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich. De este modo, ninguno de los dos podrá dormirse en los laureles pensando en el Mundial, ya que queda un tramo sumamente importante con su club y no hay el más mínimo espacio para la relajación. Mucho menos en un club como el blanco.