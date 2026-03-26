Pablo Sánchez 26 MAR 2026 - 07:51h.

El preocupante historial de lesiones en el Real Madrid: tres temporadas marcadas por bajas de gravedad

El club, molesto con los servicios médicos

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El Real Madrid anda a vueltas con la lesión de Kylian Mbappé. El francés ha estado un tiempo fuera de los terrenos de juego por unos problemas de rodilla que incluso le llevaron a París para ser atendido por otro médico. Su evolución ha dado mucho que hablar y más después de conocer el error de los servicios médicos del club en su diagnóstico.

El propio Mbappé tuvo que salir al paso de dicha información para desmentirla. El jugador, concentrado con Francia para los dos compromisos internacionales que vienen por delante, explicó que dicha notica era falsa y puso en valor al servicio médico del Real Madrid, con la intención de no alterar el ecosistema merengue en un momento tan importante de la temporada.

Entre el ruido que ha generado la rodilla de Mbappé también contamos con la opinión de Santi Cañizares, quien siempre expone su punto de vista sin tapujos. Durante su presencia en El Partidazo de Cope, el exportero no entiende cómo se puede cometer dicho error. "Un deportista si tiene una rodilla mal, cuando le hacen una resonancia, esa pierna es la que te inmovilizan y te ponen debajo de la máquina. Tienes que ser muy tonto para decir que te duele la rodilla derecha y me están inmovilizando la izquierda".

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Su opinión sobre los cuatro porteros con España

El propio Cañizares también dio su opinión sobre la selección española y por qué Luis de la Fuente se ha llevado a cuatro porteros de cara a estos dos amistosos ante Serbia y Egipto. "Hay dos partidos, uno lo va a jugar Unai y el otro Raya y Joan. Puede ser absolutamente lo contrario. Se lleva los cuatro porque como gritamos mucho en los medios, el entrenador lo que no quiere es tener la portería bajo tensión y una solución salonómica es llevar a los cuatro. Remiro tiene una final de Copa, el Arsenal y Raya, Joan en el Barça está jugando Champions. No quiere alterar ni a los clubes ni a ellos. No quiere tener un debate en la portería", aseguró.