Kylian Mbappé desmiente lo de su rodilla, se hace "responsable" y responde al Madrid: "No es cierto"

Ángel Cotán 25 MAR 2026 - 21:05h.

El atacante merengue habla en la concentración gala

El Dr. Ripoll y el revuelo causado por el error en el diagnóstico en la rodilla de Mbappé: “No ha corrido ningún peligro”

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MadridKylian Mbappé habla claro. Tras las informaciones sobre su rodilla y el papel del Real Madrid en el diagnóstico, la estrella gala abarca el asunto desde la concentración de Francia. Este miércoles, el delantero merengue se ha hecho responsable en parte de lo ocurrido en las últimas semanas y ha defendido la labor de su club.

Mbappé acompañó a Didier Deschamps en sala de prensa y abordó con naturalidad la polémica generada alrededor de los servicios médicos madridistas: "Nunca he sido un hombre ni un jugador que se arrepienta de nada. Me centro en el presente y en el futuro cercano. Me alegra sentirme bien de ambas rodillas. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy contento de estar aquí, en forma y con buena salud".

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Kylian Mbappé aclara lo de su rodilla y responde al Madrid

A renglón seguido, el astro francés negó la supuesta confusión: "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid. Estamos en un momento importante de la temporada, quería que el equipo ganara partidos. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba allí, todos pensaban que yo era la única solución del club, y no era así".

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Cerrado este espinoso asunto, Kylian Mbappé centró su comparecencia en las opciones de Francia en el próximo Mundial, donde actuará como capitán. El atacante no oculta su sueño: "Es tan difícil, tan raro. Cuanto más tiempo pasa, más te das cuenta de la importancia de las cosas. Hay que vivir el presente, comprender la importancia de las cosas y de las competiciones. Sería fantástico ganar, para mí, para los jugadores, para los franceses, para los periodistas, etc. Parece que no te importa".