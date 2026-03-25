Jorge Morán 25 MAR 2026 - 20:37h.

El Barcelona goleó en la ida de los cuartos de final

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La vida sigue igual en el fútbol femenino. El Barça demuestra una vez más ser el mejor equipo del mundo y golea al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions Femenina (2-6). Los goles de Pajor en dos ocasiones, Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas, valieron para llevarse el Clásico pese al doblete de Linda Caicedo.

Era la cuarta vez que ambos equipos se veían las caras esta temporada y, de nuevo, el resultado se lo llevaron las culés. Si ya superaron al Real Madrid en la Liga F (0-3), en la Copa de la Reina (0-4) y en la Supercopa de España (2-0), ahora lo han vuelto a hacer en Champions League. Y ojo porque ahora vienen otros dos enfrentamientos, la vuelta en Barcelona y un nuevo partido en la competición doméstica.

Goleada en la primera mitad

Apenas llevábamos siete minutos de tiempo transcurrido cuando el Barcelona anotó el primero en una gran combinación que acabó con el pase de Alexia Putellas a Pajor, quién no falló a puerta vacía. Minutos después y casi sin tiempo para reaccionar, Brugts anotó tras un remate de cabeza que detuvo en primera instancia Misa, pero que la defensa no pudo despejar.

El Real Madrid reaccionó poco después con un gran gol de Linda Caicedo tras el pase de Athenea. La colombiana demostró su fuerza, regateó a Cata Coll y puso el balón dentro de las mallas. Pero tras sacar de campo, Irene Paredes volvió a anotar para los culés con un gran testarazo. Un resultado con el que ambos conjuntos se marcharon al tiempo de descanso.

Con pie y medio en semifinales

Aunque el Madrid salió mejor en la segunda mitad con la intención de remontar, el Barça demostró ser mucho más equipo y Pajor, que anotó un doblete, puso el cuarto de las suyas. Los minutos pasaban y aunque las madrileñas intentaban intimidar el área rival, era el cuadro culé el que lograba hacer más daño.

Y cuando mejor estaba el Real Madrid, apareció Vicky López para poner la manita en el marcador con un remate a placer. El banquillo se movió en el Madrid, pero de nuevo, con una gran jugada, fue Linda Caicedo la que puso el gol, recortando distancias. Ya al final del partido y de penalti, Alexia Putellas puso el definitivo sexto gol y colocó al Barça con pie y medio en semifinales.