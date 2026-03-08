Andrea Esteban 08 MAR 2026 - 16:25h.

Fue la única mujer en su promoción junto a entrenadores como Jorge Valdano y José Antonio Camacho

El crecimiento del fútbol femenino en los últimos años ha sido enorme, pero detrás de esa evolución hay figuras que abrieron camino cuando casi nadie creía en ello. Una de ellas es Pilar Vargas, considerada una de las pioneras del fútbol femenino en España y la primera mujer en obtener el título oficial de entrenadora.

Desde muy joven, el fútbol fue su gran pasión. Con un balón siempre en los pies, Vargas se abrió paso en un mundo dominado por hombres y llegó incluso a ser la única mujer en su promoción de entrenadores.

La primera mujer con el carnet de entrenadora

La historia de Vargas está marcada por su determinación. En su promoción coincidió con figuras que después serían importantes en el fútbol español, como Jorge Valdano o José Antonio Camacho.

En aquella época, su presencia en el curso sorprendía a muchos. “Había compañeros que decían: ¿para qué va a sacar una mujer el título si no va a entrenar en la vida?”.

A pesar de las críticas, los insultos y el escepticismo que encontraba en su camino, Vargas nunca abandonó su sueño de dedicarse al fútbol. Su pasión por el juego y su vocación por enseñar la llevaron a convertirse en una referencia para muchas mujeres que llegaron después.

Orgullo por la evolución del fútbol femenino

Con el paso del tiempo, Vargas ha podido ver cómo el fútbol femenino ha alcanzado una dimensión que en sus inicios parecía imposible. “Yo jamás en la vida podía pensar que hubiera una Eurocopa o un Balón de Oro femenino”.

Hoy mira con orgullo a futbolistas como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, símbolos del éxito actual del fútbol femenino español.

Aun así, la pionera asegura que su mayor satisfacción es haber resistido en un momento en el que todo estaba en contra. Para el futuro, solo pide un paso más en la evolución del deporte: una mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad dentro del fútbol.