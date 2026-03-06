Un viaje retrasado

Pablo Sánchez 06 MAR 2026 - 08:49h.

La Selección Española, obligada a retrasar su vuelo a Turquía por el conflicto con Irán

Segundo partido de clasificación para el Mundial

Las selección española femenina afronta este sábado un partivo muy convulso. Las de Sonia Bermúdez miden sus fuerzas frente a Turquía en el segundo encuentro de clasificación para el Mundial. Un duelo marcado por los conflictos que están teniendo lugar en Irán en plena guerra contra Estados Unidos. AFE aconsejó al combinado nacional que no viajase, pero finalmente el duelo en tierras otomanas se disputará. Una decisión que está dando mucho que hablar y cuyos detalles iremos contando en ElDesmarque.

En directo, la última hora del partido de España en Turquía