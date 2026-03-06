En directo, última hora del partido de la Selección en Turquía bajo amenaza de la Guerra de Irán
La Selección Española, obligada a retrasar su vuelo a Turquía por el conflicto con Irán
Segundo partido de clasificación para el Mundial
Las selección española femenina afronta este sábado un partivo muy convulso. Las de Sonia Bermúdez miden sus fuerzas frente a Turquía en el segundo encuentro de clasificación para el Mundial. Un duelo marcado por los conflictos que están teniendo lugar en Irán en plena guerra contra Estados Unidos. AFE aconsejó al combinado nacional que no viajase, pero finalmente el duelo en tierras otomanas se disputará. Una decisión que está dando mucho que hablar y cuyos detalles iremos contando en ElDesmarque.
En directo, la última hora del partido de España en Turquía
Un viaje retrasado
La selección española tenía previsto viajar a Turquía el pasado jueves, pero los acontecimientos han obligado a retrasarlo a este viernes. El recrudecimiento de los conflictos en Irán, país limítrofe con Turquía, obliga a guardar mucha cautela.
Partido en Turquía
¡Muy buenos días! Este sábado la Selección española femenina disputa un importante encuentro frente a Turquía en tierras otomanas clasificatorio para el próximo Mundial. Un partido que ha generado mucha polémica por el estallido de la guerra en Oriente Próximo. Quédate con nosotros para conocer todos los detalles acerca de la disputa de este partido.