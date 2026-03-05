España desoye a la AFE y viajará a Turquía

La expedición de la selección femenina volará este viernes por la mañana pese al comunicado de la AFE y las dudas de las jugadoras

España viajará a Turquía. Pese a las dudas generadas en las últimas horas por la situación bélica alrededor del país otomano y la postura negativa tanto de las jugadoras como de algunos clubes, la selección española femenina volará este viernes por la mañana a Antalya para disputar el partido ante Ucrania, correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Clasificación para el Mundial 2027.

Hace apenas unas horas, la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) publicó un comunicado oficial en el que manifestaba públicamente su "contundente oposición a que las futbolistas de la Selección Española de Fútbol viajen a Turquía" por motivos de "seguridad" e "integridad", pidiendo a las distintas autoridades que dieran prioridad absoluta a la integridad de las futbolistas y la expedición por encima de un partido de fútbol.

Un comunicado que, finalmente, no ha tenido efecto en la RFEF. Según ha adelantado la Cope, Rafael Louzán se ha reunido este jueves por la tarde con las jugadoras, el cuerpo técnico y la expedición de la selección para analizar la situación y han tomado la decisión de viajar al país turco. Una decisión que contaría con el visto bueno de la CSD, de la embajada de España en Turquía, de la Federación Turca y de la UEFA, según señala.

España pidió aplazar el partido y se planteó no acudir y perder 3-0

Después de que la OTAN interceptara un misil en suelo turco en medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, la RFEF pidió a la UEFA que cancelara el partido ante Ucrania, que se jugará precisamente en Turquía porque tampoco se puede disputar en suelo ucraniano debido a su conflicto con Rusia. Por contra, la UEFA declinó la propuesta de la RFEF y ha mantenido el encuentro, obligando a la selección española a viajar pese a las dudas en cuanto a la seguridad del desplazamiento.

Las futbolistas, así como alguno de los clubes a los que pertenecen, no están por la labor de hacer dicho viaje, como es evidente. De hecho, incluso se había planteado la posibilidad de no viajar, perder el partido 3-0 y arriesgarse a una multa económica y deportiva, pues podía quedarse incluso fuera del Mundial 2027. Ante esta situación, la RFEF ha obtenido el visto bueno de las autoridades para convencer a las jugadoras y realizar un viaje que, teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual, no parece demasiado idóneo en estos momentos.