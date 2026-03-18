El Tenerife - Atlético de Madrid femenino, detenido varios minutos por un insulto racista a una jugadora

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 MAR 2026 - 11:32h.

El acta del partido recogió que Giovana Queiroz, jugadora del Atlético de Madrid llamó "negra" a Fatou Dembelé del Tenerife

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La semifinal de la Copa de la Reina entre el Costa Adeje Tenerife y el Atlético de Madrid (0-1) terminó con polémica tras un episodio que obligó a detener el partido en el tramo final del mismo. Lo que frenó el transcurso del encuentro no fue una acción del juego ni una decisión arbitral sino la activación del protocolo antirracismo. En el minuto 89, la futbolista del conjunto tinerfeño Fatou Dembelé fue expulsada después de empujar bruscamente a una jugadora del Atlético, después de que esta cometiera una falta y lanzara el balón fuera del campo para perder tiempo. La defensa de Mali fue corriendo hacia la del club rojiblanco y le propinó un empujón que acabaría con su expulsión del partido. Esta acción generaría una tangana donde Noelia Ramos, jugadora del conjunto local, denunciaría al combinado arbitral que Giovana Queiroz, delantera colchonera, había llamado "negra" a Dembelé. El partido estuvo parado durante 5 minutos por este suceso y el acta del mismo reflejaría los hechos que Ramos protestó.

El acta arbitral recogió un insulto racista a Fatou Dembelé

Al acabar el encuentro, el acta arbitral publicada en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol, aclararía lo sucedido durante el partido y añadiría que también hubo una confrontación posterior entre las futbolistas de ambos equipos en el túnel de vestuarios. "En el minuto 89 del partido, tras la expulsión de la jugadora del CD Tenerife Dembele Fatou, la jugadora del CD Tenerife Noelia Ramos Álvarez me informa que la jugadora del Club Atlético de Madrid Giovana Queiroz se dirige a Dembele Fatou en el siguiente término: "negra", no pudiendo ser escuchado por ninguna de las componentes del equipo arbitral", relató Olatz Rivera en el acta.

La tangana que se formó cuando estaba acabando el partido

El Atlético de Madrid iba ganando 0-1 en el minuto 89 cuando Fatou Dembelé empujó a una jugadora del Atlético de Madrid por lanzar el balón fuera del campo y perder tiempo. La arbitra Olatz Rivera expulsó a la jugadora del Tenerife y comenzó una tangana. La de Mali fue separada por sus compañeras pero insistía en ir a por una de las colchoneras. Lo sorprendente de la acción es que, además de empujar a la jugadora del Atlético, Dembelé amenazó con sacar el puño cuando las rojiblancas intentaban acercarse a ella. Durante el jaleo, Noelia Ramos le diría a la árbitra que Giovana Queiroz había llamado negra a Dembelé. En ese momento, la colegiada activó el protocolo antirracista implementado por la Real Federación Española de Fútbol para frenar episodios como este y el partido se detuvo durante 5 minutos. En esta ocasión no hubo una suspensión definitiva pero si un hecho que mancha la imagen del fútbol español.