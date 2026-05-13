Redacción ElDesmarque Madrid, 13 MAY 2026 - 13:16h.

Los jugadores del Real Madrid continúan preparando el encuentro frente al Real Oviedo con aparente normalidad

Álvaro Arbeloa responde si votaría a Florentino Pérez y provoca las risas en rueda de prensa: “Tú eres muy joven”

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Los jugadores del Real Madrid han realizado el último entrenamiento antes del encuentro de este jueves a las 21:30h frente al Real Oviedo, el primer equipo matemáticamente descendido de LA LIGA EA Sports esta temporada. Los de Álvaro Arbeloa han entrenado después de la rueda de prensa de Florentino Pérez de ayer por la tarde y sus caras muestran una aparente normalidad. Kylian Mbappé, que ha estado riéndose en numerosas ocasiones y Dani Carvajal se han ejercitado con el grupo y Dean huijsen ha hecho parte de la sesión con ellos. Federico Valverde, que no ha estado en Valdebebas, ha trabajado en el gimnasio siguiendo las recomendaciones del cuerpo médico y seguirá sin estar disponible. Las otras bajas para el partido frente al Oviedo serán Arda Güler, Éder Militao y Ferland Mendy.