Fran Fuentes Sevilla, 13 MAY 2026 - 07:19h.

La mujer del malagueño, su gran apoyo en tantos y tantos momentos duros, confirma que aún le queda cuerda para rato

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El Real Betis ha confirmado la clasificación matemática a UEFA Champions League. Un momento muy especial en el que Isco Alarcón no pudo contener las lágrimas tras un año sumamente complicado, en el que prácticamente ha estado todo el curso recuperándose de una lesión. Algunos interpretaron su llanto como el momento previo a su retirada. A la emoción del momento, pero también a la posibilidad de que este fuera uno de sus últimos con la camiseta de las trece barras. Sin embargo, su mujer, Sara Sálamo, ha descartado esta posibilidad y confirma que al malagueño le queda cuerda para rato.

Lo hizo con una respuesta a un aficionado del Betis que le preguntó directamente por esta circunstancia en redes sociales. De este modo, @CabradeTriana7 quiso despejar las dudas que había en torno a esta circunstancia preguntando directamente a una de las fuentes más importantes: "Sara, dime por favor que las lágrimas de Isco son de emoción (felicidad) y no porque se vaya a retirar. A muchos méticos nos ha olido a retirada, espero equivocarnos", cuestionaba este usuario a la pareja del futbolista.

Ahí, la actriz y directora no dejó lugar a dudas: "Por supuesto que no se va a retirar. Anda que no le queda fútbol, y magia, y títulos que conseguir", aclaró. De este modo, una de las mayores incógnitas que había en torno a la figura del malagueño, después de un año tan duro con las lesiones, queda resuelta.

Y es que, a sus 34 años, Isco ha pasado por muchas dificultades. Y no solo este curso, que ha sido especialmente complicado, sino también el pasado. Las lesiones han privado al beticismo de ver muy de seguido a uno de los jugadores más especiales y con más talento que han vestido la verdiblanca, aunque ahora, con la Champions en el horizonte y toda vez que ha visto la luz al final del túnel, su continuidad se da por garantizada. Especialmente, después de las palabras de su mujer, su gran apoyo durante tantos y tantos momentos malos.