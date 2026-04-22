La reacción de Sara Sálamo al regreso de Isco Alarcón con el Betis

Saray Calzada 22 ABR 2026 - 13:08h.

Sara Sálamo le ha felicitado por partida doble en redes

La dura confesión de Isco Alarcón: "Me dijeron que no sabían si podría volver a jugar"

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Los seguidores del Real Betis tienen un motivo para sonreír: Isco Alarcón está de vuelta. El centrocampista malagueño volvía a disputar unos minutos con el equipo verdiblanco tras meses alejados por una lesión. Es una de las estrellas del equipo y le han echado de menos en el verde. Fue en el partido de la jornada 33 de LALIGA ante el Girona en Montilivi. En el minuto 76 saltaba al campo por Pablo Fornals.

Los béticos están muy contentos con esta reaparición tras varios meses sin poder contar con uno de sus mejores jugadores, Manuel Pellegrini es otro de los que se suma a esta alegría, pero si alguien estaba disfrutando de este momento era la familia de Isco Alarcón.

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Sara Sálamo y la doble felicitación a Isco Alarcón

Sara Sálamo compartió en sus redes un vídeo del momento en el que el jugador saltó al campo. No era un día cualquiera para el malagueño. Además de regresar con su equipo y volver a sentirse futbolista, era el día en el que cumplía 34 años. Es por eso que la actriz y directora de cine destacaba que no podía haber tenido mejor regalo. "Felicidades, amor mío", le comentaba en Instagram.

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Horas antes del partido ya le había dedicado unas palabras en redes sociales para felicitarle por su cumpleaños. "Por ti. Por todo lo que eres. Feliz cumpleaños, vida mía Isco Alarcón. ¡Vuelve pronto para celebrarte! Te amo deaquíamarte", dijo en Instagram.

Ella más que nadie sabe lo que ha pasado todos estos meses. La anterior lesión que también le tuvo apartado durante un largo tiempo lo plasmó en un documental y en lo personal, Sara ha podido seguir de cerca cada paso que ha dado y ha sido su bastón cuando sufría un revés en las recuperaciones y ha tenido unos cuantos. Isco Alarcón consiguió en el Betis recuperar su mejor versión e incluso llegó a regresar a una convocatoria de la Selección Española.

Con su vuelta no solo mejora el Betis, el fútbol español volverá a disfrutar de un jugador de tanta calidad como la que tiene el centrocampista del Betis.