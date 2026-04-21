Pepe Jiménez Sevilla, 21 ABR 2026 - 23:38h.

Isco Alarcón vuelve a competir con el Betis

Isco Alarcón abandona Montilivi dolido tras sufrir varios golpes

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Isco Alarcón, capitán del Betis, atendió a los micrófonos de Movistar LALIGA tras el triunfo ante el Girona (2-3) con una sonrisa de oreja a oreja a pesar de los golpes recibidos y reconoció que "era importante ganar hoy".

"Después de tanto tiempo, volver a jugar, el día de mi cumpleaños, con una victoria... muy contento, la verdad", comenzaba argumentando el mediapunta, que fue partícipe directo en el segundo tanto verdiblanco con un excelente pase para Abde.

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Apenas unos minutos le han servido para volver a ser importante en el Betis y es que el propio Isco Alarcón reconocía que "veníamos de una dinámica muy mala, hoy en día si quieres aspirar a objetivos importantes, no se pueden tener. Es una pena, porque al final perder forma parte del fútbol, pero la manera que se escapó la clasificación duele mucho, no podemos permitirnoslo. Dolido por la oportunidad perdida, teníamos muchas esperanzas. Toca mirar hacia adelante. Era importante ganar hoy, ahora nos quedan seis finales".

"Ha sido una jugada muy buena. Abde justo me lo había dicho antes, ha salido bien. Era una victoria que necesitábamos mucho, menos mal que ha llegado", sentenciaba el '22' en los micrófonos televisivos antes de marcharse algo dolorido pero, a su vez, emocionado por volver a jugar con su Betis.