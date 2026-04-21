El vestuario de la Real Sociedad aclara su plan con el Betis y la quinta plaza: "Dentro del club"

Ángel Cotán 21 ABR 2026 - 11:21h.

Carlos Soler y Pablo Marín exponen el sentir del equipo txuri urdin

Las cuatro promesas privadas de Matarazzo a la Real Sociedad que ya ha cumplido: "Lo ponía en el documento"

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La Real Sociedad vuelve este martes por la tarde a los entrenamientos tras tres largas noches de celebraciones. Tras su conquista en la Copa del Rey, el equipo txuri urdin prepara a contrarreloj su encuentro ante el Getafe CF correspondiente a la jornada 33 de LALIGA EA Sports. Ocurra lo que ocurra sobre el terreno de juego, los pupilos de Pellegrino Matarazzo recibirán el calor de Anoeta con el recuerdo del título copero y la clasificación a la UEFA Europa League garantizada, aunque el vestuario lanza un aviso.

El Atlético-Real Sociedad de La Cartuja también tuvo atentos a equipos como Real Betis y Celta de Vigo. Con la conquista donostiarra, la sexta plaza pasa a dar actualmente acceso a la UEFA Conference League a la espera del goloso premio de la quinta plaza, aún por confirmar.

Existía una corriente entre el aficionado medio que apostaba por una relajación del equipo de Matarazzo en este tramo final de campeonato doméstico, pero un peso pesado como Carlos Soler y el encargado de anotar el último penalti en la final, Pablo Marín, aclaran el plan txuri urdin.

El vestuario de la Real Sociedad aclara su plan con el Betis y la quinta plaza

El pasado lunes, tras la celebración copera en San Sebastián, los dos futbolistas txuri urdin fueron protagonistas en El Larguero de la Cadena SER. Al ser cuestionado por hipotéticas relajaciones ligueras una vez conquistada la Copa del Rey, tanto Carlos Soler como Pablo Marín dejaron claras las intenciones, ya no del equipo, sino también del propio club.

El centrocampista valenciano cataloga de "objetivo bastante claro" la búsqueda del quinto puesto en LALIGA EA Sports: "Seguir la ola que estamos. Es un momento muy bueno del equipo, conseguir un título, y luego estamos cerquita del quinto puesto. Personalmente, y dentro del grupo y del club, es un objetivo bastante claro".

Una línea de declaraciones que siguió Pablo Marín. El otro héroe de la Copa del Rey apela a la confianza en el grupo: "Creo que tenemos que aprovechar la buena dinámica en la que estamos, desde el miércoles tenemos ya un partido. Queda poco, todos somos conscientes del nivel que tenemos, y que tenemos que seguir confiando para ir a ese objetivo que es el quinto puesto ahora mismo".