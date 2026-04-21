Ángel Cotán 21 ABR 2026 - 10:30h.

El técnico récord de los cuatro meses

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Pellegrino Matarazzo ha protagonizado una de las grandes historias de la temporada en el fútbol nacional. En tan solo cuatro meses, el carismático técnico ha cambiado radicalmente la cara a un equipo que luchaba por alejarse de la quema en LALIGA EA Sports para acabar haciéndolo campeón de la Copa del Rey. Además de por su destreza en el banquillo, el estadounidense también se ha ganado el cariño de la gente fuera del área técnica por su capacidad de adaptación a San Sebastián y su cultura. Y del propio club, pues el entrenador txuri urdin ha cumplido con todas sus promesas privadas en tiempo récord.

La apuesta de Erik Bretos, totalmente desconocida para Jokin Aperribay, ha acabado convenciendo a toda la parroquia donostiarra. Y no es para menos, pues tal y como informa El Larguero de la Cadena SER, Pellegrino Matarazzo cumple con sus cuatro promesas.

Las cuatro promesas cumplidas de Matarazzo en la Real Sociedad

El pasado lunes, tras la gran fiesta realista por el título copero, el citado espacio ofreció un especial sobre los campeones. Allí, el periodista Aritz Gabilondo compartió las cuatro promesas privadas que realizó en su primera reunión el técnico estadounidense y que ha cumplido con creces: "Lo ha cambiado todo. Y ya no solo a nivel futbolístico, a nivel anímico ha conseguido revitalizar a la Real. Lo decía Aperribay, en la primera reunión, sabían que era él".

Matarazzo se sentó con la Real Sociedad con las ideas muy claras y un extenso trabajo previo: "En esa reunión, ya les prepara un plan de lo que va a ser el equipo: 'jugáis así y tenemos que jugar así, tenéis dos chicos de la cantera que creo que podemos potenciar...'. Tenía un conocimiento del equipo brutal, muy impactante para una primera entrevista".

Fue entonces cuando se desvelaron los cuatro puntos que el entrenador estadounidense prometía cumplir en la Real Sociedad: "En ese documento que les prepara, al final, hay cuatro puntos que son los siguientes. Ser un equipo de cantera, conseguido. Tener una identidad, conseguido. Jugar más vertical, conseguido. Y el último punto era ganar un título. Eso lo ponía en el documento que presenta Matarazzo en la primera entrevista. O sea que... era el hombre".