La surrealista intervención de Take Kubo en la celebración de la Real Sociedad: "¡Venga, venga!"

Ángel Cotán 20 ABR 2026 - 20:43h.

El extremo, una vez más, tiró de guasa

Aritz Elustondo enloquece en la fiesta de la Real Sociedad e imita a Imanol Alguacil: "¡Dios!"

Compartir







El showman txuri urdin no podía faltar en la fiesta de los campeones de la Copa del Rey. Take Kubo acaparaba muchas miradas en la celebración de la Real Sociedad, y aunque lo evitó en un principio, acabó cogiendo el micrófono que portaba Aritz Elustondo. El 'presentador' de este lunes dio paso al extremo y el lío ya estaba montado.

Take, con la alegría que siempre desprende, fue a más en su discurso: "No me gusta hablar mucho, prefiero hablar en el campo. Hoy es el mejor día de mi vida... ¡Y lo vamos a pasar de puta madre! Gracias a todos. ¡Venga, venga!".