Competicion:
La surrealista intervención de Take Kubo en la celebración de la Real Sociedad: "¡Venga, venga!"
El extremo, una vez más, tiró de guasa
Aritz Elustondo enloquece en la fiesta de la Real Sociedad e imita a Imanol Alguacil: "¡Dios!"
El showman txuri urdin no podía faltar en la fiesta de los campeones de la Copa del Rey. Take Kubo acaparaba muchas miradas en la celebración de la Real Sociedad, y aunque lo evitó en un principio, acabó cogiendo el micrófono que portaba Aritz Elustondo. El 'presentador' de este lunes dio paso al extremo y el lío ya estaba montado.
Take, con la alegría que siempre desprende, fue a más en su discurso: "No me gusta hablar mucho, prefiero hablar en el campo. Hoy es el mejor día de mi vida... ¡Y lo vamos a pasar de puta madre! Gracias a todos. ¡Venga, venga!".
- La imagen de la Real Sociedad que añora el Valencia y señala a Peter Lim: "Qué bueno que vinisteis"
- El deportivo pique entre Ana Terradillos y Ana Rosa Quintana por el título de la Real Sociedad ante el Atlético
- Alessio Lisci no vio la final de Copa del Rey y explica el motivo: "Es mi cantante español preferido"