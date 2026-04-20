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La surrealista intervención de Take Kubo en la celebración de la Real Sociedad: "¡Venga, venga!"

La surrealista intervención de Kubo en la celebración de la Real Sociedad
La surrealista intervención de Kubo en la celebración de la Real Sociedad. ElDesmarque
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El showman txuri urdin no podía faltar en la fiesta de los campeones de la Copa del Rey. Take Kubo acaparaba muchas miradas en la celebración de la Real Sociedad, y aunque lo evitó en un principio, acabó cogiendo el micrófono que portaba Aritz Elustondo. El 'presentador' de este lunes dio paso al extremo y el lío ya estaba montado.

Take, con la alegría que siempre desprende, fue a más en su discurso: "No me gusta hablar mucho, prefiero hablar en el campo. Hoy es el mejor día de mi vida... ¡Y lo vamos a pasar de puta madre! Gracias a todos. ¡Venga, venga!".

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