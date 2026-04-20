Javi Rayo 20 ABR 2026 - 18:12h.

El final de 'La Mirada Crítica' y el comienzo de 'El programa de Ana Rosa' dejó un deportivo momento entre ambas presentadoras

Nacho Donado señala el malestar de la afición del Atleti por la mala organización en la final de Copa

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Ana Rosa Quintana y Ana Terradillos, presentadoras de 'El programa de Ana Rosa' y 'La Mirada Crítica' respectivamente, han dejado un divertido momento en el final e inicio de ambos programas de Mediaset debido a la gran afición que sienten ambas por sus equipos de fútbol. Terradillos, de la Real Sociedad, y Quintana, del Atlético, han hecho gala de sus colores tras el título copero conseguido por el conjunto txuri-urdin el pasado sábado en La Cartuja.

Ana Rosa Quintana y Ana Terradillos defienden sus colores en directo

Ana Terradillos quiso presumir de la victoria de su Real Sociedad, que no partía como el favorito a hacerse con la Copa del Rey. "Lo siento, amiga. Pero el otro día ganamos", comentaba la presentadora de 'La Mirada Crítica'. "Cuando se juegan penaltis, eso es como echar la Primitiva", respondía la conductora de 'El Programa de Ana Rosa'. A lo que Ana Terradillos contestó: "No, no, eso son escusas".

Ana Terradillos confesó que vivió el partido con mucha emoción y quiso felicitar a todos los espectadores del Atlético por haber ofrecido un partido a la altura de lo que la ocasión se merecía ante el equipo de sus amores.