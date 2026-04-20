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El deportivo pique entre Ana Terradillos y Ana Rosa Quintana por el título de la Real Sociedad ante el Atlético

El 'pique' futbolero de Ana Terradillos y Ana Rosa tras la victoria de La Real: "Ganar por penaltis, es como echar la primitiva"
Ana Terradillos y Ana Rosa Quintana. eldesmarque.com
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Ana Rosa Quintana y Ana Terradillos, presentadoras de 'El programa de Ana Rosa' y 'La Mirada Crítica' respectivamente, han dejado un divertido momento en el final e inicio de ambos programas de Mediaset debido a la gran afición que sienten ambas por sus equipos de fútbol. Terradillos, de la Real Sociedad, y Quintana, del Atlético, han hecho gala de sus colores tras el título copero conseguido por el conjunto txuri-urdin el pasado sábado en La Cartuja.

Ana Terradillos presenta con la bufanda de la Real Sociedad
Ana Terradillos presenta con la bufanda de la Real Sociedad. eldesmarque.com
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Ana Terradillos quiso presumir de la victoria de su Real Sociedad, que no partía como el favorito a hacerse con la Copa del Rey. "Lo siento, amiga. Pero el otro día ganamos", comentaba la presentadora de 'La Mirada Crítica'. "Cuando se juegan penaltis, eso es como echar la Primitiva", respondía la conductora de 'El Programa de Ana Rosa'. A lo que Ana Terradillos contestó: "No, no, eso son escusas".

Ana Terradillos confesó que vivió el partido con mucha emoción y quiso felicitar a todos los espectadores del Atlético por haber ofrecido un partido a la altura de lo que la ocasión se merecía ante el equipo de sus amores.

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