Nacho Donado señala el malestar de la afición del Atleti por la mala organización en la final de Copa

Pablo Sánchez 20 ABR 2026 - 14:30h.

Gonzalo Miró carga contra el planteamiento del Atlético de Madrid en la final: "Balones a Lookman"

Enumero las quejas de la parroquia colchonera

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El Estadio de La Cartuja se convirtió en una fiesta de color txuri urdin cuando Pablo Marín anotó el último lanzamiento de penalti y dio el título de campeón a la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid. El estadio sevillano albergó un auténtico partidazo de principio a fin del que todos disfrutaron de lo lindo. Sin embargo, hubo una serie de aspectos en lo que a la organización se refiere que generaron bastante malestar en ambos bandos.

Nacho Donado no pasó por alto esos detalles tan importantes en ElDesmarket y especificó qué errores se cometieron desde la RFEF y que se deben pulir para próximas ediciones. El malestar se eleva aún más teniendo en cuenta la cantidad de años que se viene organizando la final en el mismo escenario.

El malestar de Nacho Donado

"A mí se me hubiera caído la cara de vergüenza con la organización. Llevamos muchas finales ya en La Cartuja y sigue habiendo los mismo problemas e incluso se han agravado. Pasando por alto ya incluso el tema de la fecha, que me parece de género estúpido no saber que la Feria de Abril es en abril y en Sevilla, encareciendo los precios de todo, entradas carísimas, en algunas de ellas ni visibilidad. Las que más me duelen son las de gente discapacitada que no tenían visibilidad, que pagaron un dineral por estar allí y no veían nada", prosiguió.

"Se agotó el agua, los accesos fueron un desastre, no había lanzaderas para ir al estadio. La gente no podía descargarse la entrada por problemas en la cobertura y el wifi. Creo que hay que cuidar mucho más al aficionado español. Ya que te llevas competiciones a otros países, que ya me parece una auténtica aberración, por lo menos esta, que es la gran fiesta del fútbol español, la tienes que cuidar. A mí me parece que está muy descuidada".