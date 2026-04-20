Celia Pérez 20 ABR 2026 - 07:30h.

Señala el poco fútbol que generó el equipo

El motivo del cambio de Lookman en la final de Copa que preocupa en el Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid perdió este sábado la final de Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Los de Diego Pablo Simeone cayeron en un duelo que llegó a la prórroga y hasta una tanda de penaltis en la que Marrero se erigió como gran protagonista al parar dos lanzamientos, a Sorloth y a Julián Álvarez. Fue un partido en el que los donostiarras siempre se pusieron por delante en el marcador ante un planteamiento rojiblanco contra el que ha cargado duramente Gonzalo Miró en El Partidazo de Cope.

"Más allá del cansancio físico, que puede ser un argumento de cómo dejó de responder el Atlético de Madrid, sobre todo en la prórroga, porque todos estamos de acuerdo que los 90 min los termino el Atleti que la Real. Hubo un problema de fútbol, sobre todo a la hora de generar fútbol, de generar ocasiones de gol", comenzó argumentando.

"Más allá que Koke era el único que intentaba mover un poquito el equipo, a veces con la ayuda de Griezmann, que el argumento principal era balones a Lookman, de eso se trató el primer tiempo. Hubo muy poquito más. No doblaban los laterales a los extremos, yo no vi ninguna incorporación de Molina o Ruggeri pasando el medio campo", añadió el comentarista.

La derrota en la final de La Cartuja ante la Real Sociedad ha supuesto un duro palo para miles de colchoneros, que soñaban con el primer título de la temporada de su equipo. Con la miel en los labios, los rojiblancos dijeron adiós a la Copa y centran ahora su atención en las semifinales de Champions League en las que tendrá que enfrentarse al Arsenal. Será el próximo miércoles 29 de abril cuando reciban al conjunto inglés en el Metropolitano en la ida y el próximo martes 5 de mayo la vuelta en el Emirates Stadium.