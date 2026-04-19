Andrea Esteban 19 ABR 2026 - 13:23h.

Aprovecha la derrota rojiblanca para ajustar cuentas

Neptuno, entre el silencio sepulcral y los andamios: la 'no fiesta' rojiblanca tras perder la Copa

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La victoria de la Real Sociedad en la final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid no solo dejó celebración en Sevilla, sino también reacciones con cuentas pendientes. Una de las más sonadas fue la de Toni Freixa, que no desaprovechó la ocasión para lanzar un recado directo al conjunto rojiblanco.

El dardo más directo

El exdirectivo del FC Barcelona publicó un mensaje que no pasó desapercibido: “Contra 11 cuesta más”.

Una frase breve pero cargada de intención, en referencia a las expulsiones que marcaron los enfrentamientos recientes entre Barça y Atlético, tanto en Champions como en Copa.

Freixa, que ya había mostrado su malestar en días anteriores, aprovechó el tropiezo rojiblanco para devolver el golpe.

Ironía con el césped… y felicitación final

El mensaje no quedó ahí. Tras el partido, también ironizó sobre una publicación previa del Atlético relacionada con el césped del Metropolitano: “Se os ha olvidado contarnos a qué huele el césped del Estadio de La Cartuja”.

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Un comentario que reaviva la tensión entre ambos entornos y que conecta directamente con las quejas del Barça en eliminatorias anteriores.

Eso sí, Freixa también tuvo un gesto deportivo y felicitó al campeón: “AUPA ERREALÁ! Zorionak Txapeldun Real Sociedad”.