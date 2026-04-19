Andrea Esteban 19 ABR 2026 - 01:00h.

Admite el desgaste físico tras el duelo previo ante el Barcelona

Koke, entre el orgullo y el dolor tras la final de la Copa: “Nos hemos dejado el alma”

Compartir







La derrota en la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad dejó tocado al Atlético de Madrid, y su entrenador, Diego Pablo Simeone, no escondió el dolor. Tras un partido intenso que se decidió en los detalles, el técnico argentino puso en valor el esfuerzo de su equipo, aunque fue contundente con el mensaje: en el fútbol, lo único que vale es ganar.

Orgullo por competir, pero sin excusas

Simeone comenzó reconociendo el mérito del rival: “Felicitar al rival, tuvieron el mérito de ser contundentes en los momentos importantes”.

El técnico destacó la reacción de su equipo en los momentos más complicados: “Nos reinventamos después del 1-0 y del 2-1. Competimos muy bien”.

Además, recordó las ocasiones que pudieron cambiar el destino del encuentro: “Pudimos ganarlo con las de Baena y Cardoso… en el alargue tuvimos el larguero de Julián”.

PUEDE INTERESARTE La celebración de Diego Simeone en el empate del Atleti: de invadir el campo al abrazo con Julián Álvarez

Ya en rueda de prensa, insistió en esa idea: “El partido era en los 90, en la de Johnny y la de Baena. Esta vez la contundencia la tuvieron ellos y nosotros no”.

Autocrítica, desgaste… y un mensaje claro

El argentino también señaló el inicio del partido como uno de los puntos débiles: “Después del primer gol volvimos a caer en un ritmo bajo, con poca intensidad”.

Aunque justificó parte del bajón físico por el desgaste acumulado: “Después de jugar 90 minutos contra el Barcelona, el equipo pudo tener ese bajón en la prórroga”.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad en la final de Copa: aprobados y suspensos

Más allá del análisis táctico, Simeone dejó una frase que resume el sentir del club: “Los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes”. Un mensaje directo, sin rodeos, que refleja la exigencia del Atlético.

Sobre el vestuario, explicó su postura tras la derrota: “No hay mucho para hablar, solamente estar cerca de ellos. Saben que hicieron un esfuerzo enorme”.

Y cerró dejando claro que el golpe sigue muy presente: “No estoy pensando en el Arsenal, me duele lo de hoy mucho. Necesitábamos ganar y no pudimos”.