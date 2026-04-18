La celebración de Diego Simeone en el empate del Atleti: de invadir el campo al abrazo con Julián Álvarez

Alberto Cercós García 18 ABR 2026 - 22:58h.

Julián Álvarez se fabrica un auténtico golazo para empatar la final y el 'Cholo' Simeone se vuelve loco

El himno de España genera división en la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad

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Cuando parecía que los nervios iban a poder con el Atlético de Madrid, apareció Julián Álvarez para seguir con sus opciones de ganar la Copa del Rey. El delantero argentino se fabricó una jugada de ensueño para colocar el 2-2 en el marcador. Todo, tras una segunda mitad donde la Real Sociedad había frenado por completo todas la internadas del equipo madrileño. Sin ocasiones claras y con cuatro cambios realizados tras 80 minutos de partido, la estrategia de Simeone no terminaba de culminar. Por contra, la Real seguía un plan de la mejor manera posible: encerrados atrás y sin recibir un peligro claro por parte del Atleti. Hasta que apareció Julián.

El delantero argentino puso el empate en el marcador al borde del tramo final del encuentro. Una jugada que empezó por la banda derecha con Nico González y que terminó por la banda derecha, con Julián recibiendo al borde del área y realizando una acción más que llamativa y un disparo a la escuadra. En definitiva, un auténtico golazo celebrado por todo el equipo, la afición de La Cartuja y, cómo no, un 'Cholo' Simeone que sacó su vena más radical.

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La celebración de Simeone en el 2-2

Con el empate en el marcador, los jugadores del Atleti se fundieron en un abrazo más que sentido. Llevaban toda la segunda parte remando para igualar el choque y, al fin, lo consiguieron. Simeone, en ese momento, no dudó ni un instante: invadió el campó y, como uno más, se unió a la celebración.

A destacar el abrazo entre argentinos. Entrenador y jugador. Simeone le dio un abrazo más sentido a Julián Álvarez tras un auténtico golazo que lleva la final a la prórroga. El técnico del Atleti fue directo a su delantero para abrazar, celebrar y mantener la garra de su equipo en un momento significativo.