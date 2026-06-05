Basilio García Sevilla, 05 JUN 2026 - 16:27h.

El malagueño renuncia a parte de sus vacaciones para avanzar en su recuperación

Isco admite el miedo que marcó su recuperación: "No sabían si iba a poder volver"

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El Real Betis Balompié ha conseguido cerrar una temporada 2025/26 más que notable, pese a los muchos problemas que suelen surgir cada año. Esta vez, han tenido el agravante de la ausencia de su gran estrella, un Isco Alarcón que prácticamente enlazó dos lesiones consecutivas y su participación durante el ejercicio ha sido casi testimonial.

El malagueño no quiere que eso le vuelva a pasar, tal y como reconoció en su duro resumen del año tras el final de LALIGA EA SPORTS, y está poniendo toda la carne en el asador para estar a tope desde el primer hasta el último día. Quiere jugar, al máximo nivel, la UEFA Champions League con el Real Betis.

Tanto es así, que durante toda la semana se le ha podido ver por la Ciudad Deportiva Luis del Sol. A pesar de que el equipo está de vacaciones, Isco está desde el lunes trabajando junto a uno de los readaptadores en las instalaciones verdiblancas con un único objetivo: estar a tope para ayudar al Betis.

El propio club, a través de sus redes sociales, ha compartido unas imágenes del jugador en Los Bermejales, con una sonrisa. "Hay quien se ha resistido a abandonar la Ciudad Deportiva durante estos días", publicaba.

Una semana a tope para Isco

No es un caso único, pues la semana pasada fue Ángel Ortiz el que aprovechó para ir adelantando plazos de su recuperación, pero sí llamativo. Ni el hastío de una temporada en la que ha trabajado más en el gimnasio que con el balón pueden con la fuerza de voluntad del malagueño. Si hasta tiene un documental alabando su compromiso.

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Su objetivo para la próxima campaña, que el dolor desaparezca. "Termina la temporada mucho mejor que la empecé y mucho peor de lo que me gustaría. Ahora toca un proceso que tengo que ir paso a paso, intentar coger buenas sensaciones, recuperar ritmo, intentar que se me vaya el dolor y ojalá poder volver la temporada que viene al máximo nivel y sin dolor que es lo más importante", expresaba en unas de sus últimas declaraciones al término de LALIGA EA SPORTS. El Betis necesita a Isco y, comprobado, Isco necesita al Betis.