Isco Alarcón se pone un objetivo para la 26/27: "Ojalá volver sin dolor"

Álvaro Borrego 17 MAY 2026 - 23:37h.

"He empezado la temporada mejor de lo que empecé y peor de lo que esperaba"

El uno por uno del Betis y las notas con el FC Barcelona en el Camp Nou

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Isco Alarcón marcó el único gol del Real Betis en su visita al Camp Nou. Si bien no sirvió para evitar la derrota de su equipo contra el FC Barcelona, sí que valió para que el malagueño se reencuentre consigo mismo y vuelva a celebrar un gol oficial 367 días después. Con la temporada acabada, a expensas de cerrarlo la semana que viene en La Cartuja, el mediapunta disputó por primera vez 45 minutos completos tras salir de lesión, lo que brinda un paso más para su puesta a punto. Ahora, a las puertas del verano, afrontará un nuevo proceso, con el objetivo de regresar al máximo nivel... y lo más importante para él, sin dolor.

Sobre ello habló con los compañeros de Movistar. Su objetivo para la próxima campaña, que el dolor desaparezca: 45 minutos: "Termina la temporada mucho mejor que la empecé y mucho peor de lo que me gustaría. Ahora toca un proceso que tengo que ir paso a paso, intentar coger buenas sensaciones, recuperar ritmo, intentar que se me vaya el dolor y ojalá poder volver la temporada que viene al máximo nivel y sin dolor que es lo más importante".

Su balance sobre el partido: "Los dos habíamos cumplido el objetivo, pero hemos dejado un partido bonito, con muchas ocasiones y una pena el resultado al final porque con el 2-1 hemos tenido un par de acercamientos que podíamos haber empatado, pero no ha podido ser. El gol viene de una pérdida nuestra en campo propio y contra este tipo de equipos si fallas no suelen perdonar. Aun así ele quipo en la segunda parte ha propuesto un poco más de fútbol, hemos tenido ocasiones para tener algo más y no ha podido ser".

Qué le dijo a Lewandowski: "Cosas que se hablan dentro del campo. Le he dado la enhorabuena por LALIGA y poco más, preguntarle cómo estaba".

Se acaba la temporada: "Ilusión máxima, siempre intacta y con ganas de descansar, recuperar bien y de empezar la temporada a tope".