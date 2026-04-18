Alberto Cercós García 18 ABR 2026 - 21:12h.

Ander Barrenetxea aprovecha las dudas en defensa y anota el 0-1 de cabeza

Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Real Sociedad hoy, final de la Copa del Rey

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La Real Sociedad golpea primero en la final de Copa del Rey. A los pocos segundos de iniciarse el partido ante el Atlético de Madrid, el combinado dirigido por Pellegrino Matarazzo ya es estaba por delante en el marcador. Lo ha hecho gracias a Ander Barrenetxea y a la incertidumbre defensiva del Atlético de Madrid. Y es que en balón largo de la defensa de la Real hacia Mikel Oyarzabal creó diferentes situaciones para un despeje claro. Sin embargo, la picardía de Gonçalo Guedes frente a varios rebotes provocó un centro lateral que Barrenetxea, en el área, no desaprovechó en absoluto: un cabezazo algo flojo pero muy eficaz, el cual Juan Musso no pudo detener. 0-1 a los 30 segundos de partido.

Con toda La Cartuja aún asimilando toda la previa vivida en Sevilla, el partido dio comienzo con la Real Sociedad llevando la batuta en los primeros instantes. El equipo que actúa en esta final como visitante intentó desde el primer momento hacer daño por alto al Atleti. Álex Remiro rápidamente recibía el balón tras el saque de centro y, con un pase fuerte pudo llegar a las inmediaciones del área colchonera. Ni Marc Pubill ni Giulano Simeone fueron capaces de despejar de cabeza el esférico, que le terminó llegando a Guedes. El portugués no lo dudó y centró para que Barrenetxea, entre Robin Le Normand y Metteo Ruggeri, cabecease a puerta. Musso no pudo hacer nada, ni sus 1'91cm fueron capaces para detener el balón.

La velocidad de la Real en la final: un gol histórico

Todo lo contado hasta ahora pasó en, exactamente, 14 segundos. Y es que el 0-1 de Barrenetxea ya ha entrado en la historia de las finales de Copa del Rey. Rápidamente, periodistas especializados y con bases de datos más que amplias, no tardaron en sacar el detalle: el de la Real es, sin lugar a dudas, un gol histórico en la competición copera; y es que se trata del tanto más tempranero en una final de Copa.

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Barrenetxea ha superado el que, hasta la fecha, era el gol más tempranero en una final: el gol de Manuel Badenes en una final de 1952 entre Valencia y FC Barcelona.