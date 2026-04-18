Ángel Cotán 18 ABR 2026 - 19:50h.

Los dos equipos con su once de gala

La previa de la gran final copera

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Estadio La Cartuja, SevillaSe acabaron las especulaciones. El Estadio La Cartuja aguarda para dar inicio, en cuestión de minutos, a una nueva final de la Copa del Rey en la que Atlético de Madrid y Real Sociedad buscarán la gloria sobre el verde sevillano. Tras palpar sensaciones en la intensa jornada previa a la gran cita del fútbol español, Diego Pablo Simeone y Pellegrino Matarazzo dan a conocer los once guerreros que pelearán por el cetro copero.

El conjunto colchonero, con menos tiempo de preparación por su intenso cruce europeo ante el Barcelona, baja "a la tierra" para alzarse con el título, tal y como afirmó el 'Cholo': "Nosotros jugamos el martes un partido importante donde nos dejó un paso muy bonito que es la semifinal de Champions. Ahora volvemos a tierra, es lo que cuenta y en la tierra estamos".

Por su parte, 'Rino' no pudo ocultar la emoción que le genera esta final de Copa, su primera gran cita en España: "Todos estamos muy bien, tenemos una energía muy buena hoy y muchas ganas para la final de mañana. He jugado varias finales, pero esta es la primera que juego para un título y es algo muy especial".

El once confirmado del Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone pone toda la carne en el asador. El técnico argentino, pese a contar ya con la disponibilidad de Jan Oblak, apuesta de inicio por Juan Musso, el portero copero del Atleti. El espigado guardameta argentino contará con la colaboración de una línea defensiva formada por Nahuel Molina y Matteo Ruggeri en los laterales, así como una pareja de centrales en la que destaca el regreso de Marc Pubill junto a Robin Le Normand.

En la sala de máquinas, el capitán Koke Resurrección será el encargado de aportar equilibrio al Atlético. Junto a él, el incansable Marcos Llorente completa la medular para poder lanzar a los dos puñales colchoneros. Giuliano Simeone y Ademola Lookman tratarán de sembrar el caos por las bandas, mientras que en punta de lanza, el 'Cholo' mantiene a Antoine Griezmann y a Julián Álvarez.

La alineación titular de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo zanja la duda de la portería y el centro del campo: jugará Unai Marrero y esperará su turno en el banquillo Jon Gorrotxategi. La Real Sociedad apuesta por el portero de la Copa y coloca una línea defensiva que componen Jon Mikel Aramburu, Caleta-Car, Jon Martin y Sergio Gómez. En el centro del campo, Beñat Turrientes será el faro txuri urdin custodiado por Carlos Soler y Luka Sucic.

Y en ataque, 'Rino' saca todo lo que tiene. Pese a las dudas en la previa, Gonçalo Guedes sale de inicio junto a Ander Barrenetxea en los costados. Y en la punta del ataque, la referencia de siempre, el capitán Mikel Oyarzabal.