Andrea Esteban 17 ABR 2026 - 23:25h.

Reconoce la dificultad del equipo de Simeone

Pellegrino Matarazzo juega la final ante el Atlético de Madrid antes de empezar: “Puede ser malo tener demasiada”

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La Real Sociedad llega a una final de Copa cargada de emoción, y su presidente, Jokin Aperribay, ha puesto voz a la ilusión del entorno txuri-urdin en la previa del duelo ante el Atlético de Madrid. Entre el optimismo y la prudencia, el dirigente ha dejado un mensaje claro: la Real cree… pero sabe lo que tiene enfrente.

Confianza sin complejos ante el Atlético de Simeone

Aperribay ha querido poner en valor el ambiente vivido con la afición y el momento histórico del club antes de la final, destacando el esfuerzo del desplazamiento y la importancia de la experiencia colectiva.

En su análisis del partido, ha dejado una frase que ha llamado la atención: “Yo es que me considero favorito también, pero bueno. Esos son los favoritos, no sé si a ellos no les importa. A los noventa minutos llegaremos mañana. El Atleti es un equipazo. Por eso está en la semifinal de la Champions League. Eso no lo podemos dejar”.

Un mensaje que mezcla ambición con realismo, subrayando que el Atlético de Madrid será un rival de máxima exigencia en una final que se decidirá por detalles.

La emoción con Griezmann y el vínculo con la Real

El presidente también ha tenido palabras para Antoine Griezmann, protagonista emocional del encuentro por su pasado en San Sebastián.

Aperribay ha recordado su evolución en el club y su trayectoria posterior: “Yo lo conozco a Antoine desde 2008. Ya prometía lo que es. Es un jugador de Real Sociedad, ahora defiende el escenario del título de Madrid. Esperemos que mañana la suerte nos sonríe a nosotros, pero ha sido un jugador con una carrera extraordinaria”.

El dirigente también ha reaccionado a la emoción del jugador francés al recordar su etapa en la Real, reforzando el componente sentimental de una final con muchos reencuentros.