Joaquín Anduro 17 ABR 2026 - 20:02h.

Oyarzabal espera que la afición les de un plus con respecto a hace cinco años

Pellegrino Matarazzo juega la final ante el Atlético de Madrid antes de empezar: “Puede ser malo tener demasiada”

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La Real Sociedad afronta un día para la historia este sábado con la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en La Cartuja con el recuerdo inevitable de hace cinco años con la victoria (sin público) ante el Athletic con gol de penalti de Mikel Oyarzabal. El capitán ha sido el encargado de hablar en la rueda de prensa previa al encuentro sobre esa diferencia de contar esta vez con la afición reconociendo los nervios por el encuentro.

Mikel Oyarzabal, antes de la final de la Copa del Rey

Sentimiento ante la final con la afición: "Un orgullo y una felicidad tremenda de poder darle la oportunidad de vivir algo así de nuevo, con ellos. Tuvimos la suerte de estar aquí hace cinco años aunque de manera distinta y volver a estar aquí hoy con todos ellos, con toda nuestra familia ya amigos, la afición que nos va ya apoyar, es un motivo de orgullo y de felicidad".

Cómo llegan los jugadores de la Real: "Creo que llegamos bien, igual que todo el mundo te diría en la final pero de verdad lo creo que puede ser nuestro día, nos pueden salir las cosas bien y, sobre todo, creemos en ello. Luego, al final, veremos lo que pasa y mañana dentro de 26-28 horas estaremos hablando de una u otra cosa pero ahora mismo confianza plena, seguridad en lo que tenemos.

Mensaje a la afición: "A la gente, desde hoy y mañana y todo lo que venga, que disfrute y que lo pase bien. Que al final, oportunidades como esta no sabemos cuándo se pueden volver a repetir, vamos a pelear para que no sea la última. Que disfruten mucho del día, de todo lo que rodea a la final y vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para que se puedan llevar el premio gordo".

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Charla como capitán con los jóvenes de la Real Sociedad: "Un poco en la línea de lo que he dicho antes, intentar transmitirles tranquilidad, confianza, seguridad, que al final lo que hay que hacer en el campo es lo que todos llevamos haciendo desde que tenemos cuatro o cinco años, que es jugar al fútbol y no pensar más. Cuando haces eso, vas a estar más cerca de que las cosas salgan bien. Nerviosismo o no nerviosismo, creo que muchas veces los que más años llevamos, y puede ser mi caso, que estemos casi más nerviosos que los jóvenes. En ese punto de inconsciencia que puedes tener de joven te puede ayudar en ciertos momentos y vamos a necesitar de todos, jugadores y afición, para intentar que mañana sea un día bueno".

Partido más importante en la Real Sociedad: "Puede ser, al final estamos ante la oportunidad de volver a ganar un título para muchos de los que estamos aquí con el club de nuestras vidas, con el que llevamos formando desde pequeños. Es un sueño estar aquí, es una alegría inmensa estar aquí con al gente después de lo que pasó hace unos años. Con muchas ganas, ilusión y confianza de que puede salir bien".

Importancia de los canteranos en la Real: "Siempre hemos dicho que, para los que somos de la Real de toda la vida y desde pequeños hemos sido seguidores de la Real y llevamos más de la mitad de nuestras vidas casi en la dinámica de la Real Sociedad, vivir días de estos es un sueño. Es un orgullo también que estemos tantos canteranos, mañana veremos a quién le toca y quién no, pero poder estar aquí con compañeros con los que llevas compartiendo vestuario desde los 14-15 años, es algo que pocas veces se vive y ese sentimiento te puede ayudar en muchos momentos. Con ganas e ilusión de que llegue el día".

¿Visualiza Oyarzabal volver a marcar?: "Ojalá se pueda dar. No lo he pensado y no creo que tampoco lo piense hasta que, si se puede dar, me toque. No pienso en eso, pienso en llegar al día de mañana a las 21 o a las 20 de la mejor manera, qué puedo hacer en cada momento para estar lo mejor posible yo y ayudar a los chavales que quizás no hayan tenido tantas experiencias lleguen de la mejor manera posible y hacer todo lo que esté en mis manos para estar más cerquita de ganar".

Cómo recuerda el gol de la final de 2020 y qué significaría marcar otra vez con la afición: "Sí que lo he visto pero ahora no pienso en ello. No pienso en marcar el gol y lo que pasó, pienso en que mañana cuando acabe el partido podamos estar hablando de que el equipo ha ganado. Independientemente de quien le toque, todos tenemos esa mentalidad. Todos los jugadores pensamos en el colectivo y creo que eso es importante y nos va a acercar más a la victoria que pensar en lo individual".

Responsabilidad de tener encima todos los ojos de la afición y la provincia: "Para mí es un orgullo poder estar aquí hoy respondiendo y hablando y, a la vez, estoy nervioso, no os voy a engañar. Creo que es bueno y positivo que se te muevan las tripas cuando llegas a momentos como este, esto dice que sigues teniendo ilusión y sigues vivo y que quieres conseguir cosas. Tocará echarlos entre hoy a la noche y mañana a la mañana fuera para que solamente ayuden, no resten, y mañana estar preparado para lo que venga para bien o para mal durante el partido para ayudar al equipo a conseguir la victoria".

Charla con Matarazzo: "Le debemos mucho a Rino porque es verdad que, desde su llegada, las cosas han cambiado mucho. No hace falta decirle lo agradecidos que estamos de cómo nos ha cambiado pero creo que es día también para acordarse de Sergio, de Ansotegi en el poco tiempo que estuvo porque los dos han tenido impacto en que hoy estemos aquí. Sin ellos dos y quizás no estaríamos aquí hoy, así que darles las gracias hoy también aquí, desearle la mejor suerte al Sanse hoy también. Al final, muchos de los que estarán jugando en unas horas entrenan en el día a día con nosotros y nos ayudan a preparar el de mañana u otros partidos. A Rino, que ojalá tengamos la oportunidad mañana de celebrar el primer título suyo en la Real y el segundo para mí juntos".

Qué tiene que hacer bien la Real: "Habrá que hacer bien 1000 cosas. Cuando se dé el partido y las circunstancias veremos lo que hay que hacer mejor y peor porque al final ahora hablarlo y decirlo vale de poco si mañana no lo cumples. Veremos mañana cuando empiece el partido y se vean los equipos, cuando veas en cada momento lo que toca hacer dependiendo del rival. Es más importante centrarnos en llegar de la mejor manera, que todo el mundo esté disponible y preparado para lo que toque y, mañana, ser un poco mejor que ellos".

Qué ha cambiado con respecto a la última final: "No sé el número exacto pero creo que de aquella final a hoy aquí estamos muy pocos. Ha cambiado muchísimo la Real. Hay un factor importantísimo que es la gente que va a estar aquí con nosotros, que se va a vivir de manera distinta y creo que eso nos va a ayudar. Ya veremos si el resultado es el mismo, ojalá que sí, pero creo que el que esté la gente con nosotros nos va a servir de ayuda para darnos ese plus que nos faltó aquel día y que ojalá podamos celebrarlo todos juntos".

Debate sobre el cansancio del Atlético: "A ningún sitio nos lleva porque no os he escuchado lo más mínimo. Esta semana hemos estado a lo nuestro, sin importar lo que digan o piensen más que lo que nosotros seamos. Va a tratarse más de que estemos nosotros mejor o peor, de que estemos mejor o peor que el rival, más que el cómo llegue uno u otro equipo".

Potencial del Atlético arriba: "Ojalá podamos meter un gol más que ellos en todo el partido, va a ser la clave. Va a ser importante el partido entero. Obviamente, los primeros minutos son muy importantes, que el partido esté abierto y, si pase algo, que sea a favor nuestro. Esas cosas que se dicen siempre. Se trata de que tengamos un buen día, que las cosas nos salgan bien, intentar prepararlo hoy lo mejor posible y quitar ese punto de presión y nerviosismo que puede haber y transmitir esa confianza y seguridad que creo que es importante y creo que la tenemos".