Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, entre algodones en la Real Sociedad para la final de Copa

Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 14:09h.

Oyarzabal y Guedes, suplentes por preacaución en la Real

Las risas de Pellegrino Matarazzo al responder sobre la final de Copa: "Para mí no, vosotros parece que sí"

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La Real Sociedad afronta este sábado en Anoeta ante el Deportivo Alavés en la Jornada Retro de LALIGA EA Sports que significará el último compromiso donostiarra antes de la final de Copa del Rey del próximo 18 de abril ante el Atlético de Madrid en La Cartuja. Un derbi en el que no han sido titulares ni Mikel Oyarzabal ni Gonçalo Guedes debido a que Pellegrino Matarazzo no quiere forzarles ante las distintas molestias que han sufrido ambos futbolistas mirando ya al duelo de Sevilla.

En el caso del delantero eibarrés, según ha informado COPE, sufrió un dolor en el entrenamiento del pasado jueves en Zubieta que hizo saltar las alarmas en el conjunto txuri urdin. A pesar de que las pruebas médicas descartaron una lesión de su estrella, el técnico neoyorquino no ha querido forzar con él y será Orri Óskarsson el que forme como titular en punta en el derbi ante el Alavés.

Por su parte, Gonçalo Guedes lleva ya varias semanas arrastrando unos problemas en el tobillo que no le han impedido participar en los últimos encuentros, aunque sí se resintió en algún momento durante el encuentro ante el Levante de la jornada pasada. Sin embargo, en esta ocasión, Pellegrino Matarazzo ha optado por dar entrada a Brais Méndez colocando por las bandas a Luka Sucic y Ander Barrenetxea para dar descanso al luso.

Las dudas de Pellegrino Matarazzo para la final de la Copa del Rey

Para el Real Sociedad-Alavés, Matarazzo ha contado con cuatro ausencias en la convocatoria, incluyendo las de Álvaro Odriozola de larga duración y la de Yangel Herrera que tiene muy complicado llegar para la final de la Copa del Rey. Los que son duda son Igor Zubeldia y Jon Gorrotxategi por los problemas físicos que llevan arrastrando varias semanas y su presencia en La Cartuja dependerá de su evolución durante la próxima semana en las sesiones.