Fran Fuentes 10 ABR 2026 - 17:27h.

Las dudas en la portería de cara a la final de Copa no las determinará el partido ante el Alavés

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Pellegrino Matarazzo ha dejado grandes detalles en la rueda de prensa de este viernes. Desde dar el parte de bajas de la Real Sociedad y adelantar algunos jugadores titulares hasta bromear con los medios sobre si le cuesta aislarse de la final de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Y es que han sido varias las preguntas que el estadounidense ha tenido que responder de cara a la cita del próximo 18 de abril en La Cartuja, Sevilla. Tanto es así que ha tenido que repetir en varias ocasiones que el partido importante era frente al Deportivo Alavés, el más inmediato en el calendario. Sin embargo, una cuestión concreta le ha llevado a revelar una conversación que mantuvo con su entrenador de porteros durante las últimas semanas, y que afecta directamente a Álex Remiro y a Unai Marrero.

En este sentido, Pellegrino Matarazzo dejó caer que ya tiene la decisión tomada sobre quién será el portero titular de la final de Copa: "Hace unas semanas, antes de tomar la decisión, tuve largas conversaciones con mi entrenador de porteros", reconoce.

Eso sí, el titular de la final no se determinará, ni siquiera tendrá nada que ver, con quién juegue este sábado en el partido frente al Deportivo Alavés. Así lo reconocía el técnico estadounidense: "Decidimos que quién juega la final no afecta a quién juega el partido de mañana contra el Alavés. Alex es el número uno del equipo. LALIGA es muy importante para nosotros", reconoce.

Pellegrino Matarazzo da sus opciones a Unai Marrero para la Copa

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Unas palabras que no dan, ni quitan, ninguna posibilidad a Marrero de que sea él quien defienda los palos en La Cartuja: "Aunque Unai juegue la final, ha demostrado que puede estar allí sin haber jugado antes. Jugó en la segunda semifinal contra el Athletic, así que no hay motivo para partidos extra mañana. Hay ventajas y desventajas, pero es una decisión que hemos meditado y la tenemos muy clara", reconocía.

De este modo, frente al Deportivo Alavés todo apunta a que será Álex Remiro quien ocupe la portería. Cuestión aparte es si repetirá bajo los palos frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey o si, por el contrario, es Unai Marrero quien defienda la portería txuri urdin.