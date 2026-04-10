Fran Fuentes 10 ABR 2026 - 15:19h.

Además, el técnico valora la posibilidad de que LALIGA tenga cinco equipos en Champions

Pellegrino Matarazzo recibe dos buenas noticias y mantiene una duda de la Real Sociedad en La Cartuja

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Pellegrino Matarazzo ha comparecido en sala de prensa antes del partido de la Real Sociedad frente al Deportivo Alavés. El técnico estadounidense reconoce que sí tiene en cuenta la final de Copa del Rey a la hora de confeccionar su alineación frente al cuadro babazorro. Eso sí, también tiene claro que ganar esta jornada es muy necesario y que hay que mantener el foco hasta que finalice el duelo. Algo que, en su opinión, nos cuesta un poquito a los medios de comunicación, ya que la mayoría de preguntas han ido enfocadas al partido frente al Atlético de Madrid en lugar del partido de este fin de semana. De este modo, el técnico ha bromeado con ello y ha sacado las risas de todos los presentes en la sala de prensa. A continuación, sus palabras:

¿Es difícil centrarse en el partido teniendo la final de Copa tan cerca?: "No sé si es difícil. Si ha sido difícil, si no... Para mí no es difícil. Para vosotros ya veo que sí, porque todas las preguntas son sobre el partido del sábado (risas). Estamos muy centrados en el partido de mañana y esa es la sensación que tengo. Todos los jugadores, el cuerpo técnico, somos conscientes de la situación que tenemos en LALIGA y queremos ganar y seguir siendo competitivos. Así que para nosotros no es un problema".

Tres partidos consecutivos en casa, con la final entre medias: "Mañana. Mañana es el partido más importante. Ahora mismo es el Alavés. Sí, ya vemos lo que viene. Vemos a los jugadores y las fases que tenemos. Pero el foco está en el mañana. Mañana es el partido más importante para nosotros".

Su valoración sobre LALIGA y la Bundesliga: "No puedo decir cuál es mejor. Solo puedo decir que son diferentes competiciones, con un foco diferente. Lo he dicho antes; la Bundesliga es un poco más balanceada, un poco más transicional y directa en su estilo de juego, con un buen apartado físico y un buen aspecto técnico-táctico. Y, por supuesto, la cultura alemana es mucho sobre la mentalidad para ganar. Hay mucho foco en lo que tenemos que hacer para ganar los partidos. Pero estoy muy emocionado por LALIGA y por la calidad del fútbol que vemos aquí cada semana. El aspecto técnico y creativo del fútbol en LALIGA es muy especial. También nos da a los equipos y a los entrenadores diferentes posibilidades para crear, para atacar. Y creo que la Liga es una liga muy fuerte, con buenos jugadores y con buenos entrenadores. Y no es una coincidencia que seamos una de las mejores ligas del mundo".

¿Ha colgado ya su bandera de la Real en el balcón?: "Aún no Tal vez en los próximos días. Pero vivo en el centro de la ciudad y veo muchas banderas. Es muy bueno verlas y nos encanta ver tanto apoyo".

La broma de los ocho cafés de la semana pasada. ¿Esta semana dormirán siesta o cuántos cafés se tomarán?: "No puedo revelar nuestro secreto. No sé si fueron los cafés. Creo que los chicos estaban aprendiendo del pasado y estaban muy motivados y ambiciosos. Pero un par de cafés habrá".