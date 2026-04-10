Carlos Soler aguarda por una fecha concreta con Mestalla y el Valencia: "Me genera respeto"

Ángel Cotán 10 ABR 2026 - 10:53h.

El centrocampista mira a la próxima temporada... y habla de su salida del Valencia

Carlos Soler sí cree que el Valencia CF puede llegar a Europa: "Están muy cerca"

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ValenciaCarlos Soler se siente importante en la Real Sociedad. Desde su llegada, el centrocampista ha ido reencontrándose con su mejor versión sobre el terreno de juego y ha acabado impulsándose bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo. El canterano che está a las puertas de conseguir un nuevo título en su carrera y seguir engordando un palmarés que inició en Mestalla.

En una entrevista concedida a Noticias de Gipuzkoa, el futbolista valenciano se sincera. Carlos Soler vuelve a hablar de su polémica salida del Valencia CF, pero también del futuro. El centrocampista aguarda por una fecha que se antoja muy especial para él.

Carlos Soler, la salida del Valencia CF y una cita con Mestalla

El jugador txuri urdin compartió su sentimiento valencianista: "Sí, de ir al campo, de pedir pases, de llegar al estadio y preguntarle a la gente si va a utilizarlo o si le sobraba alguno y entrar...". Un sentimiento que no alteran las críticas recibidas por su salida del club: "Yo tenía la ambición de progresar, el club estaba en esa posición, no crecía, se mantenía en mitad de la tabla, situaciones feas que ocurrían, y yo decidí salir. Y eso no quita que yo no sienta el Valencia. Ya está, no hay más. Simplemente, yo claro que quiero que gane siempre el Valencia, quiero que esté lo más arriba posible, soy fanático y me veo todos los partidos... Pero no juego allí, ya está. Todo lo demás sigue igual".

Carlos Soler se reencontrará con el Valencia en la penúltima jornada de la presente LALIGA EA Sports, pero él tiene marcado en rojo otra fecha. El centrocampista quiere despedirse de Mestalla la próxima campaña y aguarda, con mucho respeto, por ese momento: "No temo ese momento. Me genera un poco de respeto, pero también muchos sentimientos. Si Dios quiere, y el año que viene puedo jugar allí contra ellos, será el último año de Mestalla y me hace ilusión. Será un día súper especial".