Ángel Cotán 30 MAR 2026 - 08:17h.

El técnico del Aston Villa da muchas opciones al club txuri urdin en la final

El calendario, otro elemento que agita la lucha por Europa: partidos directos, factor campo y los grandes

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GipuzkoaLa Real Sociedad comienza a iniciar su particular cuenta atrás hacia la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja. El próximo mes de abril, el conjunto donostiarra batallará con el Atlético de Madrid por el cetro copero y podría certificar su presencia en Europa, posibilidad sobre la que se dudó tras un dubitativo inicio de temporada. Ahora, con Pellegrino Matarazzo, el equipo vuela... y Unai Emery ensalza su gran virtud.

El actual entrenador del Aston Villa ha concedido una entrevista a El Diario Vasco. En ella, además de explicar el cambio que ha aportado el preparador estadounidense a la Real, analiza las opciones txuri urdin en Sevilla, así como lamenta el despido de Sergio Francisco.

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Para Emery, la Real Sociedad tiene muchas papeletas de triunfo en La Cartuja: "Quizá el Atlético parta como favorito, pero la Real está muy bien, llega con mucha frescura y las finales se deciden por pequeños detalles. La Real también tiene muchas opciones de ganar la final".

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Unai Emery, la influencia de Matarazzo y la pena por Sergio Francisco

El de Hondarribia, muy cercano a Sergio Francisco, reconoció la pena que sintió con su salida: "Me da pena por Sergio Francisco, porque me hubiese gustado que triunfase. Le tengo mucho cariño, porque fui compañero suyo en el Lorca y no llegué a ser entrenador suyo porque yo empecé a entrenar y él salió del Lorca para irse al Zamora, pero he seguido toda su trayectoria como futbolista y como entrenador. Creo que se merecía estar ahí".

No obstante, ese cariño por el extécnico txuri urdin no ocultan sus virtudes hacia Rino. Unai Emery tiene claro cuál es el factor diferencial de su Real Sociedad: "Me da pena, pero a la vez también puedo ver que Matarazzo le está dando frescura, experiencia y se ve un equipo alegre, que es lo que él transmite con su sonrisa. Los jugadores están dando un buen rendimiento, pero son los mismos que estaban con Sergio Francisco".