Celia Pérez 27 MAR 2026 - 14:39h.

El club explica paso a paso el proceso de compra

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Cada vez queda menos para la esperada final de Copa del Rey en La Cartuja. Miles de aficionados txuri urdines ya cuentan los días para poder afrontar una de las cita más soñadas de la temporada, en la que se medirán al Atlético de Madrid en estadio sevillano. Un duelo para el que el próximo lunes 30 de marzo se abrirá el plazo para poder sacar las entradas para la final.

De esta forma, dentro de tres días, los aficionados de la Real Sociedad podrán adquirir sus entradas y por ello el club ha anunciado los pasos básicos a tener en cuenta para conseguirlas, además de un extenso dossier en la web resolviendo posibles dudas que puedan surgir a los compradores.

El periodo de compra arrancará el lunes, 30 de marzo, desde 10.00 horas y concluye el domingo, 5 de abril, a las 23:59 horas. La elección del sector en el que se ubicarán las entradas y el pago de estas debe realizarse exclusivamente a través del portal de venta de entradas de la RFEF.

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Cómo es el proceso de compra escalonada

Todos los socios de la Real Sociedad con derecho a adquirir entradas, bien aquellos con 25 o más años de antigüedad, bien aquellos con menos de 25 años de antigüedad, dispondrán de un plazo voluntario para adquirir entradas situadas en la tribuna de preferencia y fondo y que, en consecuencia, serán las localidades de rango de precio más alto. Este plazo para adquirir voluntariamente las entradas de rango de precio más alto estará abierto durante el lunes, 30 de marzo, entre las 10.00 horas y las 23.59 horas.

Por otro lado, todos los socios con derecho a adquirir entradas a nivel individual y los solicitantes de los grupos agraciados recibirán un correo electrónico en el que se les indicará el día en el que pueden comenzar la compra de las entradas ubicadas en el Gol Sur de La Cartuja. Estos socios se han distribuido en dos grupos para proceder a la elección del sector y pago de la entrada, exceptuando a los socios con 25 o más años de antigüedad que podrán elegir sector en el Gol Sur y pagar la entrada en cualquier momento a partir de las 10.00 horas del martes, 31 de marzo y hasta el domingo, 5 de abril, as las 23.59 horas.

Los precios de la final de la Copa del Rey

En cuanto al precio de las entradas, en fondo sur habrá un total de 17.468 e irán desde los 89 euros hasta los 179 euros. En tribuna, un total de 4.885 y rondarán desde los 179 euros hasta los 282 euros. Y en tribuna principal, un total de 3.327 con precios desde los 196 a 282 euros.