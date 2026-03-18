Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 13:56h.

La Real Sociedad comunica que los socios con entradas para la final podrán cederlas

El sorteo se realizó este miércoles

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GipuzkoaNuevo paso txuri urdin hacia el Estadio de La Cartuja. Este miércoles, la Real Sociedad ha llevado a cabo el sorteo de las entradas de la final de la Copa del Rey entre sus socios. El club donostiarra recogió un número mayor de solicitudes para reclamar las entradas disponibles ante el Atlético de Madrid. Una situación que obligaba a Jokin Aperribay a apostar por un procedimiento concreto para el reparto.

Esta mañana, la Real Sociedad ha anunciado cuáles son las solicitudes agraciadas, por tanto, ya se conocen los socios que podrán retirar su entrada para la gran cita de la temporada, el próximo 18 de abril. Desde el 00001 al 03767 y desde el 06752 al 11238, han sido los ganadores del sorteo.

Así queda el reparto definitivo de las entradas en la Real Sociedad

A partir de ahora, la Real Sociedad comienza con el siguiente paso por las entradas coperas. El club donostiarra enviará a los agraciados un código con el que deberá acceder a la aplicación de la Real Federación Española. Una vez dentro, el proceso de compra comenzará, aunque aún no está fijada la fecha exacta.

Se espera que este proceso se pueda llevar a cabo en los primeros días del próximo mes de abril, aunque tal y como confirmó Jokin Aperribay en sala de prensa, este proceso de venta es competencia de la propia RFEF y no de la Real Sociedad. Eso sí, los turnos de compra los debe comunicar el club txuri urdin, sin conocerse aún el orden.

Los turnos no afectarán del todo a las entradas. Es decir, como afirmó el mandamás realista, el club tratará de ofrecer a cada socio agraciado la posibilidad de adquirir una entrada en todas las zonas del campo. Esta es una de las dudas que la Real Sociedad tratará de aclarar en los próximos días vía comparecencias públicas o comunicados oficiales.

Los precios de la final de la Copa del Rey

En cuanto al precio de las entradas, en fondo sur habrá un total de 17.468 e irán desde los 89 euros hasta los 179 euros. En tribuna, un total de 4.885 y rondarán desde los 179 euros hasta los 282 euros. Y en tribuna principal, un total de 3.327 con precios desde los 196 a 282 euros.