Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 12:14h.

El técnico analiza el encuentro del próximo viernes ante la Real Sociedad

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GipuzkoaMarcelino García Toral compareció este miércoles en sala de prensa. El entrenador del Villarreal CF continúa con la preparación de su próximo compromiso liguero en La Cerámica. La Real Sociedad visitará el feudo groguet en un choque entre dos de los equipos más atractivos de LALIGA EA Sports. El entrenador del submarino amarillo respondió a nombres propios como el de Ayoze Pérez o el de Gonçalo Guedes.

Su comparecencia arrancó con la complicada situación que vive el atacante canario. Ayoze se ha perdido 13 encuentros esta temporada y serán más: "Seguirá siendo baja y no tenía un golpe, sino una lesión muscular. No sé de qué grado, son los doctores que evalúan y luego marcan el trayecto hasta que se incorpora al grupo. Va a ser baja, el resto están disponibles. Sobre Gerard Moreno pensamos que está en condiciones de ser titular".

Las palabras de Marcelino antes del Villarreal - Real Sociedad

La Real Sociedad. "Es el mejor tercer equipo de todo el 2026, el entrenador de este entrenador ha sido inmediato y muy positivo. Es un equipo que te incomoda muchísimo y desde su llegada hay varios futbolistas que han alcanzado su punto de rendimiento más elevado a lo largo de la temporada. Cuando eso se da, los equipos tienen un funcionamiento muy bueno".

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Un colchón de 17 puntos. "Nosotros debemos pensar en el partido y si quedan 30 puntos, el pensamiento ideal es intentar sumar los 30. ¿Qué puede pasar? La cabeza de cada uno piensa de forma diferente, por un lado tienes muchísima ventaja, pero también debes tener ilusiones por lo que está inmediato. Tener la posibilidad de ser terceros indica el nivel que hemos tenido durante toda la temporada. Cuando vemos a un equipo como la Real Sociedad sacarle 17 puntos... indica el nivel de nuestros jugadores".

Gonçalo Guedes. "No me puede sorprender esta versión, además a mí, que he tenido a ese futbolista. Es un jugador diferente, extraordinario. Cuando lo tuvimos en el Valencia fue un futbolista diferencial. Y después de no venir de jugar, los cinco meses que hizo aquí serían irregulares, pero tuvo momentos buenísimos. Y además se ve, es un futbolista muy bueno, no tiene necesidad de participar muchas veces para demostrar que es un extraordinario futbolista".