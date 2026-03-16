Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 10:41h.

El técnico rojillo no ocultó la superioridad txuri urdin

El Big Data predice el final de la lucha por Europa: un tapado emerge entre Betis, Celta y Real Sociedad

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GipuzkoaLa Real Sociedad demostró el buen estado de forma que atraviesa. El equipo de Pellegrino Matarazzo demostró su superioridad ante Osasuna y logró tres puntos que afianzan su candidatura europea en LALIGA EA Sports. Pese al marcador y guion del encuentro, Alessio Lisci pone una pega al triunfo txuri urdin en Anoeta.

El técnico romano tiende a ser muy claro en sala de prensa. Y en San Sebastián no iba a ser menos. Lisci se sinceró ante los medios presentes y reconoció la superioridad de la Real Sociedad, sobre todo en la primera parta, ya que sostuvo que en la segunda logró igualar las fuerzas.

No obstante, además de su análisis de la derrota, el preparador italiano puso el foco, una vez más, en las decisiones arbitrales. A ojos de Alessio Lisci, la pena máxima cometida por Enzo Boyomo no fue la única que debió señalar Cuadra Fernández en la primera mitad.

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Alessio Lisci pone un pero a la Real Sociedad pese a no merecerlo

El entrenador rojillo puso el foco en el minuto 32 de encuentro, concretamente en una acción entre Jon Aramburu y Aimar Oroz dentro del área que defendía Álex Remiro. Lisci, que reconoció que no merecieron recortar distancias al descanso, no dudó en poner un pero a la victoria txuri urdin en el encuentro del pasado domingo.

Estas fueron sus declaraciones: "Dicho eso, hay una situación que es clara, que haciendo una primera parte en la que merecemos ir perdiendo, hay un penalti clarísimo que no se pita. Y si la primera parte termina 2-1, sin merecerlo repito, pero el fútbol es así. A nosotros nos ha pasado mucho, que nos pasen cosas malas aún mereciendo mucho más. Entonces, si la primera parte hubiera terminado 2-1, pues igual la segunda es diferente".

Pese a la incontestable victoria local, Lisci puso en valor la actuación de sus pupilos tras la reanudación: "En la segunda creo que hemos estado mejor metiendo un mediocentro más, hemos podido generarle dudas a la hora de emparejarse ellos. Hemos conseguido tener más continuidad y conseguir meterlos más veces en bloque bajo. El tercero gol, evidentemente nos ha trastocado. En general es un partido malo y tenemos que levantarnos rápido porque el fin de semana viene otro partido difícil".