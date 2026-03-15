Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 23:00h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

Las lágrimas de Yangel Herrera tras otra lesión con la Real Sociedad a los seis minutos

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La Real Sociedad se llevó un plácido triunfo por 3-1 ante Osasuna en un encuentro de cara ya desde la primera mitad. Tras la polémica por los precios de la final de Copa del Rey, los donostiarras le dieron una alegría a su afición con el doblete de Gonçalo Guedes y el tanto de penalti de Oyarzabal con Beñat Turrientes o Brais Méndez luciéndose también sobre el verde.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS.

Álex Remiro [6]: El portero también colaboró en la victoria con una mano prodigiosa en el descuento de la primera parte evitando el gol de Aimar Oroz. Una de las pocas ocasiones en las que los atacantes de Osasuna le inquietaron más allá del trallazo de Víctor Muñoz que le pasó por encima.

Jon Mikel Aramburu [8]: El internacional venezolano supo maniatar a dos extremos tan desequilibrantes como Víctor Muñoz y Raúl Moro a los que Alessio Lisci intentó cambiar de banda sin éxito.

Duje Caleta-Car [7]: Otro partido en el que el croata cumplió demostrando que el Caleta-Car de esta segunda vuelta no es el mismo que hacía aguas casi en cada partido en la primera. Pleno de confianza.

Igor Zubeldia [7]: La pelea con un delantero como Ante Budimir no amilanó al central, que supo mantener a raya a uno de los mejores delanteros del campeonato para no dejarle ni una oportunidad de marcar.

Sergio Gómez [7]: Víctor Muñoz le ganó la partida en un balón aéreo que remató al palo en el arranque pero, desde ahí, se entonó y cerró bien su banda atrás para poder soltarse con asiduidad al ataque.

Carlos Soler [8]: Jugó en la base de la jugada ante la ausencia de Gorrotxategi y supo manejar los tiempos del partido iniciando las jugadas para que fuesen sus compañeros los que ingresasen la pelota al área de Sergio Herrera..

Beñat Turrientes [9]: Mucha presencia, tanto en la elaboración como llegando al área al ser el primero en probar los guantes de Sergio Herrera. Se comió al centro del campo de Osasuna y dejó para el recuerdo un eslalon magistral antes de asistir a Guedes en el 3-0, su segunda asistencia.

Ander Barrenetxea [5]: No está a su mejor versión aún y se le nota, pero el partido sirvió para que siga tomando sensaciones y reencontrándose. Aun así, generó peligro y ocasiones desde la banda.

Gonçalo Guedes [10]: Actuación magistral del portugués, un incordio desde la banda capaz de marcar un doblete anotando un zurdazo con cada pierna, primero con la derecha desde la frontal y después cruzado por la izquierda. Generó también el penalti con un buen balón por banda.

Brais Méndez [9]: Mucha calidad la del gallego, que jugó a placer dejando detalles como el caño a Moncayola en la jugada del 2-0, además de dejar solo a Oyarzabal en una ocasión clara que el capitán no aprovechó.

Mikel Oyarzabal [7]: Desperdició dos ocasiones muy claras en los 20 primeros minutos con los envíos precisos de Brais y Barrene y se desquitó transformando el penalti del 1-0. Fue de nuevo decisivo sin estar en su mejor versión.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Real Sociedad-Osasuna

Luka Sucic [5]: Víctor Muñoz le ganó la partida con demasiada facilidad cuando le perseguía en la jugada del 3-1. Mejoró después sus prestaciones para mantener la ventaja y casi se resarce con un zurdazo desde la frontal en el descuento.

Pablo Marín [6]: El ímpetu del canterano sirvió para que la Real Sociedad no se durmiera cuando Osasuna intentaba apretar.

Yangel Herrera [-]: El venezolano sigue lastrado por las lesiones y sólo pudo aguantar seis minutos sobre el campo antes de marcharse roto entre lágrima y el apoyo de sus compañeros.

Orri Óskarsson [5]: El islandés entró ya con el marcador muy a favor como una isla arriba para bajar balones e intentar alguna contra.

Wesley Gassova [-]: Minutos de nuevo para el fichaje invernal, que llevaba sin jugar desde el Santiago Bernabéu.