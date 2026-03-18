Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 11:46h.

Tensa conversación mientras se disputaba el encuentro del pasado domingo

Aluvión de críticas por los precios de la final de Copa entre Atlético de Madrid y Real Sociedad: "Tendríamos que dejar La Cartuja vacía"

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GipuzkoaLa Real Sociedad suma y sigue. El equipo de Pellegrino Matarazzo no quita el pie del acelerador y mantiene su buena dinámica, esta vez a costa de Osasuna. Un nuevo gol de Mikel Oyarzabal allanó el triunfo txuri urdin desde los once metros, pero no fue un partido del todo cómodo para el capitán. El diez donostiarra tuvo sus más y sus menos con un jugador rojillo.

Las cámaras de El Día Después de Movistar Plus captaron a la perfección un pique entre Oyarzabal e Iker Muñoz, futbolista de Osasuna que partió desde el banquillo en el duelo del pasado domingo en el Reale Arena.

En el minuto 46 de encuentro, Alessio Lisci apostó por incluir al pivote de Villafranca para revertir el 2-0 que iluminaba el marcador de Anoeta. Tan solo seis minutos después, Gonçalo Guedes firmaba el tercero de la noche y las chispas saltarían en el verde.

Mikel Oyarzabal e Iker Muñoz discuten en Anoeta... con cuentas pendientes

Entre delantero y centrocampista había cuentas pendientes. El pasado 13 de enero, Real Sociedad y Osasuna batallaron en los octavos de final de la Copa del Rey, cayendo del bando txuri urdin tras una heroica tanda de penaltis de Unai Marrero. Ahí se empezó a cocinar la candidatura realista de cara a la gran final de La Cartuja... al igual que el pique entre Oyarzabal e Iker Muñoz.

El capitán de la Real no dudó en recordar lo sucedido en aquella eliminatoria: "¡Acuérdate de la Copa! ¡Acuérdate de la Copa!". Algo no le gustó a un Oyarzabal que insistía en desaprobar la actitud del mediocentro rojillo: "¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando?".

El tono fue elevándose y Oyarzabal respondió a Iker Muñoz: "¡Sí, eso tú! Siempre estás igual. Siempre tocándome los...". Fue entonces cuando se sucedieron los empujones e incluso leves toques en la cara. El pique se cerró con el capitán txuri urdin insistiendo en su queja: "Siempre estás igual".