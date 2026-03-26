Celia Pérez 26 MAR 2026 - 08:26h.

El central está concentrado con la selección sub 21

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El gran estado de forma de la Real Sociedad tiene un nombre propio: el de Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense ha conseguido cambiar la cara del cuadro donostiarra, recuperando sensaciones en LALIGA y plantándose en la final de la Copa del Rey, con una plantilla que está dando su mejor versión, algo que ha provocado que sufra un buen número de bajas en este parón. No son pocos los jugadores que se han dejado el equipo para poner rumbo a sus selecciones, y uno de ellos ha sido Jon Martín con la sub 21.

El central txuri urdin es una de las promesas dentro de la selección nacional. De momento, de la mano de David Gordo en la sub 21 y desde la concentración, ha hablado de la Real y de todo lo que ha supuesto la llegada de Rino Matarazzo al equipo en una entrevista en El Partidazo de Cope.

"Es verdad que sonaban algún que otro entrenador. Al final hasta que vino nadie sabía quién iba a venir. Estamos muy contentos. Está haciendo un gran trabajo. Se está reflejando", comenzó apuntando sobre el trabajo del estadounidense.

"Yo creo que sí, que es verdad que nos dio ese punto de confianza y motivación. Nos hace creer que podemos competir todos los partidos y que podemos ganar a cualquiera. Creo que nos está ayudando mucho", añadió.

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Además, el central tiene los pies en la tierra y a pesar del gran momento de forma llama a la calma y destaca por encima de todo poder ganar títulos con la Real Sociedad. "Llevo viniendo aquí desde la sub 16, ahora estamos aquí con la sub 21. Luego tocará seguir trabajando con la Real, y lo que venga, pues, bienvenido será", afirmó para añadir que su gran deseo ahora es "poder ganar título y títulos con la Real, y ahí ojalá también con la selección".