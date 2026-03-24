Celia Pérez 24 MAR 2026 - 14:16h.

El meta ha hablado en los medios de la selección

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Joan García está viviendo probablemente uno de los tramos más dulces de su carrera. Con la clasificación para los cuartos de final de Champions League con el Barça y, sobre todo, con la convocatoria por primera vez de Luis de la Fuente, Joan García ya comparte concentración junto al resto de compañeros en la selección. Desde ahí, en un vídeo publicado en los canales oficiales, ha contado cómo se enteró de la noticia y hace un repaso de las cualidades de sus compañeros.

"Estaba en el gimnasio trabajando porque teníamos entrenamiento y un fisio se acercó a mí con el móvil. Me enseñó que estaba convocado y me dio un abrazo", señaló a la hora de desvelar de cómo se enteró de la convocatoria.

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En un plano más personal, Joan también cuenta el motivo que le llevó a ser portero. "Tengo un hermano mayor que el jugaba de portero y yo como todos los hermanos pequeños lo iba a ver todos los fines de semana. Un día decidí que quería ser como él, que quería empezar en la portería. Y a partir de ahí. Yo creo que fue una buena decisión", contó al respecto.

Aunque confiesa que no tuvo referentes. "Nunca he tenido ningún referente, pero bueno cuando vas creciendo y vas viendo todos los porteros con las elección. Evidentemente cuando estaba Casillas, Víctor Valdes. Ya cuando crecí un poco más con De Gea. En todos me fijaba e intentaba aprender un poquito", señaló.

Ya por último, también destacó las cualidades de cada uno de los compañeros de portería con los que comparte convocatoria. "De Unai me gusta mucho la calma que trasmite. Transmite mucha calma, mucha tranquilidad en el juego. Creo que para un portero es lo importante. De Raya me gusta mucho lo activo que es en todas las facetas del juego. Es un portero valiente, eso me gusta de los porteros. Intenta ayudar en todo lo que pueda ya sean con el juego de pie, saliendo balones aéreo y en portería es rapidísimo también. De Remiro me gusta mucho el juego de pie que tiene y los reflejos. En portería es un gato", explicó.