Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 16:59h.

Joan García fue decisivo con sus paradas para el triunfo del Barça

El uno por uno del Barcelona ante el Rayo Vallecano: notas de la victoria en el Camp Nou

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El Barcelona sufrió pero terminó consiguiendo el triunfo ante el Rayo Vallecano por 1-0 en un encuentro en el que Joan García celebró su primera convocatoria con la Selección Española absoluta con un partidazo. El meta habló tras el partido celebrando esta llamada de Luis de la Fuente, elogiando a Íñigo Pérez y restando importancia a las molestias durante la primera mitad que hicieron que Flick mandara a calentar a Szczesny.

En DAZN, el arquero comenzó destacando las tres victorias en la última semana antes del parón a pesar de haber sufrido: "Teníamos claro que lo importante era conseguir estas tres victorias antes del parón. Lo hemos conseguido aunque sí es verdad que hoy sufriendo algo más de lo que nos habría gustado pero lo importante es que hemos sacado los tres puntos".

Joan García también quiso poner en valor lo complicadas que les puso las cosas el Rayo de Íñigo Pérez, un hueso duro de roer para los culés: "Es un gran equipo con un gran entrenador que prepara muy bien los partidos y sabe cómo hacernos daño. Nosotros sí es verdad que no hemos estado al nivel que veníamos últimamente con balón sobre todo pero era importante sacar los tres puntos. No ha sido nuestro mejor partido pero lo importante es que hemos ganado".

El Barcelona aventaja ahora en siete puntos al Real Madrid a la espera del derbi que disputarán los madridistas ante el Atlético en el Santiago Bernabéu este mismo domingo para cerrar la jornada: "Nosotros teníamos claro que teníamos que ganar. Después, lo que hagan otros equipos no depende de nosotros. Así que nosotros, con lo nuestro, y lo hemos hecho bien.

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Joan García celebra su llamada con la Selección y resta importancia al susto

Un día muy especial para Joan García con el que celebraba su primera convocatoria con Luis de la Fuente para la Selección Española, jugándose un puesto en esta ventana internacional de cara al Mundial 2026: "Muy contento la verdad por mi primera llamada con la selección absoluta. Con muchas ganas y mucha ilusión y con ganas también de estar ahí con compañeros nuevos".

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En esa concentración podrá estar a pesar de haber dado el susto durante la primera mitad del Barça-Rayo pero, a pesar de que Szczesny se preparó para seguir a calentar, finalmente pudo continuar y terminó siendo decisivo con sus paradas: "Bien, tenía un poco de sobrecarga pero nada serio".