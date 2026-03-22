Celia Pérez 22 MAR 2026 - 16:34h.

El técnico culá ha valorado la victoria de su equipo

El uno por uno del Barcelona ante el Rayo Vallecano: notas de la victoria en el Camp Nou

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Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha valorado la victoria de su equipo ante el Rayo Vallecano. El cuadro culé cierra la última jornada previa al parón de selecciones sumando tres puntos claves en la pelea por el liderato gracias al tanto de Ronald Araujo. El técnico alemán, en los micrófonos de DAZN, ha dado sus sensaciones destacando el partido de hombres como el defensa uruguayo y las intervenciones de Joan García.

Sensaciones tras el partido: "Feliz. Ha sido un partido complicado. Lo más importante es que hemos conseguido los tres puntos".

Partido de Joan García: "Estoy muy contento con Joan. Es muy importante. Hoy mostró todas sus condiciones. Volvió a hacer grandes intervenciones. Su trabajo es muy bueno".

Fermín y Dani Olmo: "Dani da más control, pero también es muy importante en área rival. Fermín es más dinámico, da esa energía que el otro día día fue tan importante. Dos perfiles diferentes pero son muy importantes para nosotros".

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Gol de Araujo: "Importante para Araujo y para todos. Es un gol que te nos da tres puntos y es positivo para todos".

Además, el técnico germano, que ha confirmado que ni Fermín López ni Joao Cancelo acabaron lesionados, ha defendido que, ante las múltiples bajas, especialmente en defensa, tanto Pau Cubarsí como Gerard Martín "están jugando a un alto nivel", y que a Joan García, clave hoy en el resultado, se le fichó "para esto".

También ha señalado que lo más importante era "sacar los tres puntos" y que, aunque no han rendido al máximo, esto se debe en parte al gran planteamiento del Rayo Vallecano.

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"No hemos hecho nuestro mejor partido, pero es que ellos han hecho un gran partido. Íñigo (Pérez), con su edad, está haciendo un gran trabajo; su equipo juega muy buen fútbol y estoy contento por él", ha desarrollado.