El uno por uno del Barcelona ante el Rayo Vallecano: notas de la victoria en el Camp Nou

Celia Pérez 22 MAR 2026 - 16:01h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Hansi Flick

El insólito motivo por el que se ha parado el Barça-Rayo a raíz de un silbato en el Camp Nou

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El Barcelona se ha medido este domingo al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA Sports. Los de Hansi Flick consiguieron sumar una victoria clave para seguir en lo más alto de la tabla gracias al tanto de Ronald Araujo en la primera mitad.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto culé en el partido disputado en el Camp Nou.

Joan García [7]: paradón en la primera llegada que tuvo el Rayo al disparo a bocajarro de Carlos Martín. Y no se quedó ahí, volvió a ser fundamental para mantener la portería a cero con buenas intervenciones frente a Álvaro García, Unai López y Jorge de Frutos. Tuvo que recibir asistencias médicas, pero pudo continuar sin problemas.

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Araujo [7]: le ganó la espalda Pep Chavarría en banda nada más arrancar el encuentro, pero fue la única nota negativa. Bien recuperando, subiendo e incluso anotando. De cabeza, en el 24' tras un córner.

Pau Cubarsí [6]: el central volvió a hacer gala de su buen nivel. Atento siempre a las ayudas. Cartulina amarilla por una falta a Isi.

Gerard Martín [6]: volvió a firmar un partido muy. Encimando, sin ceder, y sacando el balón desde atrás con criterio.

Cancelo [7]: botó el córner que acabó en el gol de Araujo. Partido muy correcto de luso que midió bien sus subidas al ataque y defendió con seriedad.

Pedri [6]: trató de dar sentido al juego culé. Con calma y manejando los tiempos para distribuir con criterio. Activo en las en las ayudas defensivas y recuperando balones importantes para el equipo.

Marc Bernal [5]: bien colocado, recuperó y distribuyó, aunque con menos incidencia que en otras ocasiones.

Lamine Yamal [5]: partido muy justito del extremo, con menos protagonismo del esperado. Cartulina amarilla por una falta a Pathé Ciss. Pidió un penalti de Pathé Ciss y trató de sorprender, pero muy lejos de su mejor nivel.

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Fermín [5]: muy tapado ante la presión franjirroja. Le costó y es que no lo tuvo fácil. No conectó demasiado con sus compañeros. Entró más en juego en la segunda mitad.

Raphinha [6]: vio una tempranera cartulina amarilla por una falta a Lejeune. Atentísimo para aprovechar un error de Pathé Ciss y plantarse ante Ratiu, y luego un centro de Lamine lo remató demasiado mordido. También tuvo una desde la frontal que obligó a lucirse a Batalla.

Lewandowski [3]: prácticamente desparecido en la primera mitad, apenas conectó con sus compañeros. Fue el cambio de Hansi Flick en el descanso.

Sustituciones en el FC Barcelona

Ferran Torres [4]: activo y buscando el área franjirroja. No fue determinante, una vez más.

Dani Olmo [4]: disparo a la media vuelta probando la portería de Batalla, pero poco más.

Marc Casadó [4]: intentó aguantar la presión y controlar por momentos sin demasiada incidencia.

Rashford [5]: activísimo desde que entró tratando de buscar la meta rival.

Xavi Espart [-]: apenas incidió en el juego culé.