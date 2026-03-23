España jugará ante Serbia y Egipto con cuatro porteros en su concentración

Álex Remiro se juega el Mundial en su peor temporada en la Real Sociedad

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La selección española arranca este lunes su última concentración previa al Mundial 2026. Lo hará con una convocatoria marcada por dos novedades: 27 jugadores concentrados y cuatro porteros distintos. El tema de la portería ha sido especialmente candente durante los últimos meses, pues Luis de la Fuente tenía sus tres guardametas predilectos hasta la irrupción estelar de Joan García. De momento, tal y como explica Santi Cañizares, el seleccionador de España ha decidido posponer la decisión definitiva.

"Luis de la Fuente sabe que esto es un tema muy mediático, tremendamente mediático", comenzó explicando Cañizares, que conoce perfectamente lo que es defender la portería de la selección, durante su intervención en la Cope.

Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García serán los cuatro porteros que estén concentrados durante los próximos días en Las Rozas de cara a los amistosos ante Serbia y Egipto, los dos últimos antes de que De la Fuente tenga que dar la convocatoria definitiva para el Mundial 2026.

"Lo que pretende es decir que Joan García está metido aquí en este grupo, pero no va a generar un debate de aquí a final de temporada de 'a ver quién está mejor, he dejado fuera a Remiro, he dejado fuera al otro'... Y lo que hace es dejar el problema para más adelante, cuando acabe LaLiga, y no trastornar a la Real que se está jugando una final de Copa, al Barcelona que se está jugando lo que se está jugando", argumentó Cañizares.

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Santi Cañizares y los dos porteros seguros de España

Según su opinión, hay dos porteros que van a ir seguro, en este caso Unai Simón y David Raya, pero prefiere no dejar fuera a Remiro ni a Joan en este parón de marzo para tomar una decisión definitiva a final de curso y evitar un problema durante los dos meses que restan de competición.

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"Unai va a ir seguro y Raya también. Dice 'no quiero problemas con esto porque es excesivamente mediático como para yo ahora meter un problema, y no quiero dejar ahora fuera a Joan o dejar fuera a Remiro'", agregó Cañizares.